في العاصمة باكو، بمشاركة وفود برلمانية من أكثر من 40 دولة، ورؤساء برلمانات أكثر من 10 دول، وممثلي 10 منظمات دولية

أذربيجان.. انطلاق مؤتمر اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة باكو، بمشاركة وفود برلمانية من أكثر من 40 دولة، ورؤساء برلمانات أكثر من 10 دول، وممثلي 10 منظمات دولية

إسطنبول / الأناضول

انطلقت الأربعاء، أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية، بأن رئيسة المجلس الوطني (البرلمان) الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، استهلت مراسم الافتتاح بتلاوة رسالة الرئيس إلهام علييف الموجهة إلى المشاركين في الدورة.

ومن المقرر أن يتبادل المشاركون الآراء حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفقا للمصدر ذاته.

كما تبحث الدورة سبل تعزيز التعاون البرلماني في إطار منظمة التعاون الإسلامي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك..

وألقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش كلمة في افتتاح المؤتمر.

وانطلقت في 22 يونيو/حزيران الجاري الأعمال التمهيدية للدورة العشرين لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تتواصل حتى الخميس، وفقا للموقع الرسمي البرلمان الأذربيجاني.

وذكر البرلمان الأذربيجاني أن تلك الدورة تشهد مشاركة وفود برلمانية من أكثر من 40 دولة، ورؤساء برلمانات من أكثر من 10 دول، إلى جانب ممثلين عن 10 منظمات دولية.

ومن المقرر أن تناقش الدورة موضوع "تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني"، وفق المصدر ذاته، بمشاركة أكثر من 400 مندوب.

كما تتضمن الدورة اجتماعات اللجنة العامة، واللجنة التنفيذية، ورابطة الأمناء العامين، واللجان الدائمة المتخصصة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، والشؤون القانونية والثقافية وحوار الحضارات والأديان، وحقوق الإنسان، وشؤون المرأة والأسرة، وغيرها من أجهزة الاتحاد، وفق البرلمان الأذربيجاني.