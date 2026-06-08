في كلمة وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف عقب الاجتماع العاشر لآلية وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا الثلاثية..

أذربيجان: الحفاظ على السلام في جنوب القوقاز أمر حيوي للمنطقة في كلمة وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف عقب الاجتماع العاشر لآلية وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا الثلاثية..

باكو / الأناضول

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف، على أهمية السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز في ظل الصراع الروسي الأوكراني والتوترات العسكرية في إيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع العاشر لآلية وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا الثلاثية، الذي عُقد، الاثنين، في إسطنبول بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي.

وأوضح بايراموف أن جزءا كبيرا من النقل الجوي بين أوروبا وآسيا يمر عبر جنوب القوقاز وسط الصراع الروسي الأوكراني والتوترات العسكرية المحيطة بإيران.

وأضاف أن "هذا نتاج الاستقرار والسلام السائدين في المنطقة".

وشدد على ضرورة تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وقطاع غزة، مشيرا إلى أن التطورات المحيطة بإيران تؤثر أيضا على الدول الثلاث (تركيا وأذربيجان وجورجيا).

وأكد على ضرورة إعطاء الأولوية للوسائل الدبلوماسية والسياسية واحترام القانون الدولي للتوصل إلى وقف إطلاق النار ثم إرساء السلام الدائم في المنطقة.

ولفت بايراموف أن هناك أجندة تعاون واسعة النطاق بين تركيا وأذربيجان وجورجيا، مشيرا إلى أهمية المشاورات الدورية بشأن المشاريع والأنشطة الجارية بين الدول الصديقة والجارة.

كما تطرق إلى أهمية العمل والتنسيق المشترك بين الدول الثلاث من أجل حل المشكلات العالمية التي لا يمكن حلها بشكل منفرد.

وذكر أن تركيا وأذربيجان وجورجيا تبنوا نهجا قائما على القانون الدولي في مواجهة النزاعات الإقليمية وقضايا الأمن العالمي، وأن الدول الثلاث تسعى جاهدة لإنهاء النزاعات عبر المحافل الدولية.

وأوضح أن مشاريع الطاقة والنقل التي تُنفذ بين الدول الثلاث مستمرة دون انقطاع، وأن هذه المشاريع تُسهم في أمن الطاقة والإمداد للعديد من الدول في منطقة جغرافية واسعة، وليس فقط في هذه الدول الثلاث.

ولفت أن التطورات الهامة في مجال النقل والعبور خلال السنوات الأخيرة التي تشهدها منطقة جنوب القوقاز تعد الآن "من أكثر الممرات موثوقية".



وتقع كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا على مسار استراتيجي يربط بين أوروبا وآسيا.

و تعد مشاريع مثل خط سكة حديد باكو- تبليسي - قارص و"الممر الأوسط"، إلى جانب مبادرات تعزيز الشبكات اللوجستية والتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، من الركائز الأساسية للشراكة بين الدول الثلاث.

وعلى مدى نحو 14 عاما، برزت الآلية الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وجورجيا بوصفها تجسيدا عمليا لرؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق الرفاه الإقليمي.