المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني الأسبق قال إن الادعاءات تهدف إلى "تضليل الرأي العام وشن حرب نفسية ضد إيران"، بحسب موقع "بهار نيوز" المحلي..

أحمدي نجاد ينفي ادعاءات عن عملية للموساد لإعادته إلى السلطة المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني الأسبق قال إن الادعاءات تهدف إلى "تضليل الرأي العام وشن حرب نفسية ضد إيران"، بحسب موقع "بهار نيوز" المحلي..

طهران/ الأناضول

نفى الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد صحة ادعاءات عن تنفيذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" عملية سرية لإعادته إلى السلطة.

وذكر موقع "بهار نيوز" الإيراني، الثلاثاء، أن المكتب الإعلامي لأحمدي نجاد أصدر بيانا قال فيه إن الادعاءات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تهدف إلى "تضليل الرأي العام وشن حرب نفسية ضد إيران".

وأكد البيان أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، وأن صحيفة نيويورك تايمز معروفة بـ"نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة".

وأشار إلى أن أحمدي نجاد "منشغل بأعماله اليومية ويواصل خدمة الشعب الإيراني".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، الاثنين، أن إسرائيل سعت في إطار عملية سرية، إلى التواصل مع محمود أحمدي نجاد بهدف إعادته إلى السلطة كزعيم جديد لإيران، إلا أن هذه المحاولة انتهت بالفشل.