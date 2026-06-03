أثينا.. احتجاج في ميناء بيرايوس ضد سفينة تقل سياحا إسرائيليين على خلفية استمرار الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

أثينا / الأناضول

شهد ميناء بيرايوس بالعاصمة اليونانية أثينا الأربعاء، احتجاجا ضد سفينة سياحية تقلّ سياحًا إسرائيليين، وذلك على خلفية استمرار الجرائم التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة ولبنان.

وجاءت التظاهرة بدعوة من نقابة عمال الموانئ، إلى جانب عدد من النقابات العمالية والمنظمات الداعمة لفلسطين، احتجاجا على رسو السفينة السياحية "كراون آيريس" في الميناء.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة لفلسطين، كما رفعوا لافتات كتب على بعضها "لا لسياحة الإبادة الجماعية".

وأعرب المحتجون عن رفضهم لقضاء السياح الإسرائيليين عطلات في اليونان، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وكانت السفينة "كراون آيريس" واجهت احتجاجات مماثلة في موانئ يونانية خلال صيف العام 2025، على خلفية الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت حتى اليوم نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وتواصل إسرائيل عدوانها، بموازاة جولة مفاوضات رابعة مع لبنان بالعاصمة الأمريكية انتهى يومها الأول الثلاثاء، وقالت واشنطن إنها "تسير بشكل جيد وهناك تفاؤل كبير".

ومن أبرز الملفات على طاولة التفاوض "ثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان"، حسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء الثلاثاء.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.