آيزنكوت يدعو نتنياهو لمناظرة عامة بعد نشر الليكود فيديو "تحريضي"

القدس/ الأناضول

دعا الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مناظرة عامة بعد نشر حزب "الليكود" الذي يتزعمه فيديو "تحريضي" ضده.

وفي شريط الفيديو الذي نشره "الليكود"، مساء الاثنين، مستخدما أدوات الذكاء الصناعي، يظهر آيزنكوت زعيم حزب "يشار" المعارض، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي وجها لوجه مع عبارة "لا غادي بدون الطيبي".

وتعتبر المعارضة الفيديوهات التي تظهرهم مع نواب عرب بأنها "تحريضية".

وقال آيزنكوت في بيان: "نتنياهو، كفى فيديوهات تحريضية".

وأضاف مخاطبا نتنياهو: "انسَ الأفلام، حدّد موعدًا ومكانًا، وتعال إلى مناظرة عامة كي نجيب عن أسئلة الشعب، فالقائد الحقيقي يخاطب الشعب".

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أن كلا من كتلتي نتنياهو والمعارضة ستكون غير قادرة على الحصول على الـ61 صوتا المطلوبة بالكنيست (البرلمان)، لتشكيل حكومة في الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وبحسب الاستطلاعات، فإن المعارضة الإسرائيلية ستكون بحاجة إلى دعم الأحزاب العربية من أجل الحصول على الأصوات المطلوبة حيث يفوز العرب بـ 10 مقاعد، فيما تحصل المعارضة على 58 مقعدا، فيما تحصل كتلة نتنياهو على 52 مقعدا.

وتقول أحزاب المعارضة إنها لن تلجأ الى دعم النواب العرب من أجل تشكيل حكومة.

ولكن حملات اليمين الإسرائيلي تقول إن المعارضة ستشكل حكومة مع النواب العرب، من أجل تحفيز أنصار اليمين على التصويت بكثافة في الانتخابات، وتحريض الإسرائيليين على عدم التصويت لأحزاب المعارضة.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث ستجري الانتخابات العامة في سبتمبر/ أيلول القادم، أو أكتوبر.