آلاف الألبان يتظاهرون ضد مشروع سياحي يربطه محتجون بعائلة ترامب

[1/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[2/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[3/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[4/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[5/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[6/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[7/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[8/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[9/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[10/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

[11/11] شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، احتجاجات واسعة رفضا لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب). وتتواصل الاحتجاجات في تيرانا لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.