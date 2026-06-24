رسالة "عاجلة" وجهها عشرات من آباء الجنود الإسرائيليين في لبنان لنتنياهو وكاتس وزامير وفق القناة 12 العبرية..

آباء جنود إسرائيليين يطالبون بإنهاء القتال في لبنان وإعادة أبنائهم رسالة "عاجلة" وجهها عشرات من آباء الجنود الإسرائيليين في لبنان لنتنياهو وكاتس وزامير وفق القناة 12 العبرية..

خالد يوسف/ الأناضول

قال عشرات من آباء جنود الجيش الإسرائيلي في لبنان إنهم لن يسمحوا “بالتضحية بأبنائهم من أجل اعتبارات خارجية”، مطالبين بإنهاء القتال وإعادة الجنود إلى منازلهم.

جاء ذلك في رسالة “عاجلة” وجّهها الأهالي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ونقلتها القناة 12 العبرية الخاصة، مساء الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: “جنودنا في لبنان مكبلون بالأيدي، ويبدو أن عوامل خارجية هي التي تُملي مسار الأحداث، ولن نسمح بالتضحية بجنودنا بسبب اعتبارات خارجية أو لامبالاة من جانب القيادة السياسية”.

وطالب الأهالي “الوزراء الذين لا يخدم أبناؤهم أو أحفادهم في جيش الدفاع الإسرائيلي، بل ويفتخرون بذلك، بعدم المشاركة في القرارات المتعلقة بالحرب”.

وأضافوا: “حتى الآن لا نرى هدفاً واضحاً للعملية العسكرية في لبنان، ويستحيل ترك جنود الجيش الإسرائيلي في وضع معلق؛ فإما هزيمة العدو أو إنهاء القتال فوراً وإعادة جميع المقاتلين إلى منازلهم”.

وتأتي هذه الرسالة “العاجلة” بعد أن وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/حزيران الجاري، تنص على وقف القتال في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وضمان سيادته ووحدة أراضيه، بينما تواصل إسرائيل خرق الاتفاق وتمتنع عن الانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب البلاد.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان أسفر عن 4 آلاف و192 قتيلاً و12 ألفاً و171 جريحاً، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.