خامنئي يأمر الجيش الإيراني بمواصلة مواجهة "العدو"

طهران/ الأناضول

التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري (الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في الجيش) علي عبد اللهي، موجها أوامر للقوات المسلحة بمواصلة مواجهة "العدو".

جاء ذلك وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، الذي قال إن عبد اللهي، قدم تقريرا إلى خامنئي، حول الوضع الحالي للقوات الإيرانية، وعن الاستعدادات لمواجهة هجمات محتملة.

وخلال اللقاء، أكد عبد اللهي، أن البلاد ستحمي وحدة أراضيها واستقلالها بناء على أوامر خامنئي.

بدروه، أوعز خامنئي، إلى القوات المسلحة بمواصلة مواجهة "العدو"، بحسب ما أورده التلفزيون الرسمي.

ولم يذكر التلفزيون الإيراني مكان وتاريخ لقاء خامنئي مع قائد مقر خاتم الأنبياء.

وتولى مجتبى خامنئي، منصبه الحالي في 9 مارس/ آذار الماضي، خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قتل في هجوم إسرائيلي أمريكي على طهران في 28 فبراير/ شباط المنصرم.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل الماضي، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.

