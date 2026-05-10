ترامب يهدد بقصف منشأة إيرانية تحوي يورانيوم مخصب في حال الاقتراب منه قال الرئيس الأمريكي دونالد لترامب: نحن نراقب المكان بشكل جيد وإذا اقترب أي شخص منه فسنعرف ذلك وسنقوم بتفجيره

نيويورك/ الأناضول

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل العسكري في حال جرت أي محاولة للوصول إلى منشأة تحتوي على اليورانيوم المخصب لدى إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب الموقع عن كثب.

وفي مقابلة مع الصحفية الأمريكية شيريل أتكيسون جرى بثها الأحد، رد ترامب على سؤال حول سبب عدم تمكن الولايات المتحدة من السيطرة على اليورانيوم المخصب الإيراني، قائلاً: "سنحصل عليه في مرحلة ما، نحن نراقبه. وكما تعلمون، لقد أنشأتُ قوة الفضاء، وهم يراقبون كل شيء هناك".

وأضاف ترامب بشأن موقع تخزين اليورانيوم: "نحن نراقب ذلك المكان بشكل جيد. وإذا اقترب أي شخص من ذلك الموقع، فسنعرف ذلك وسنقوم بتفجيره".

وادعى أن إيران "هُزمت عسكريا"، معتبرا أن إعادة إعمارها ستستغرق 20 عاما إذا انسحبت الولايات المتحدة من المنطقة اليوم.

وفي رده على سؤال يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب: "لسنا بحاجة إلى المضيق. كنا نفعل ذلك لمساعدة إسرائيل والسعودية وقطر وغيرهم. حصتنا من استخدام المضيق تبلغ 1 بالمئة فقط، وكنا نفعل ذلك كنوع من المجاملة".

وأشار إلى أن العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تستخدم مضيق هرمز.



ووصف ترامب، الناتو، بأنه "نمر من ورق"، منتقدا عدم وقوفه إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة إيران.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان الماضي، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.

وتسري هدنة هشة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل، ويخيم جمود على مسار المفاوضات لإنهاء الحرب، وسط أنباء عن تأهب إسرائيل لاحتمال استئناف العدوان.