الضربات الأمريكية استهدفت "قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران"، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال مهاجمة عدة مواقع بإيران الضربات الأمريكية استهدفت "قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران"، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر الخميس، استكمال شن موجة هجمات على عدة أهداف عسكرية في إيران بدعوى "تشكيلها تهديدا لقواتها ولحركة الملاحة في مضيق هرمز".



وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن القوات الأمريكية "استكملت تنفيذ ضربات، في إطار الدفاع عن النفس، حيث استهدفت مواقع متعددة داخل إيران".

وأضافت: "استهدفت القيادة المركزية قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران".



وتابعت: "استخدمت وحدات من مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية الأمريكية ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديداً للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية".

وادعت أن هذه الضربات تأتي "رداً على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، دون مزيد من التفاصيل.

يتبع//