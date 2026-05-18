إيران.. توقيف أكثر من 6500 شخص بشبهة "الخيانة والتجسس" منذ 28 فبراير حسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان..

طهران / الأناضول

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان، توقيف أكثر من 6500 شخص في البلاد منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط 2026، بشبهة "الخيانة والتجسس".

وادعى رادان أن 567 شخصا من الموقوفين مرتبطون بـ"جماعات ثورية معارضة".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسري بين الجانبين هدنة توصلا إليها بوساطة باكستانية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.