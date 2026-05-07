إيران تنفي مهاجمة ناقلة نفط كورية في مضيق هرمز بحسب بيان صادر عن السفارة الإيرانية في سيول

أنقرة / الأناضول

نفت طهران الخميس، صحة التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوات الإيرانية ناقلة نفط كورية جنوبية في مضيق هرمز.

وقالت سفارة إيران في سيول في بيان، إن طهران "ترفض وتنفي بشكل قاطع أي ادعاء يفيد بتورط القوات المسلحة الإيرانية في إلحاق الضرر بسفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز".

وأوضح البيان أن الظروف الأمنية البحرية في مضيق هرمز تغيرت بسبب التحركات الأمريكية، مشددا على ضرورة التزام السفن العابرة بالقواعد المحددة والتحرك بالتنسيق مع السلطات الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الأطراف المعنية ستتحمل المسؤولية عن أي حوادث قد تحدث في حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

و4 مايو/ أيار الجاري اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمهاجمة سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية أثناء عبورها مضيق هرمز.​​​​​​​

