بحسب مقر خاتم الأنبياء، الذي حذر من أن "​أي ‌سفينة تحاول المرور ‌ستتعرض لإطلاق النار"..

إيران تغلق هرمز أمام جميع السفن ردا على الهجوم الأمريكي الجديد بحسب مقر خاتم الأنبياء، الذي حذر من أن "​أي ‌سفينة تحاول المرور ‌ستتعرض لإطلاق النار"..

إسطنبول/الأناضول

أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران، فجر الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن في أول رد على الهجوم الأمريكي الجديد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن "مقر خاتم الأنبياء" (الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في الجيش)، أنه تم إغلاق ​مضيق ‌هرمز ⁠أمام ​جميع السفن، ومنها ⁠ناقلات النفط والسفن ⁠التجارية.

وحذر مقر خاتم الأنبياء من أن "​أي ‌سفينة تحاول المرور ‌ستتعرض لإطلاق النار"، وفق المصادر ذاتها.

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد عدة أهداف داخل إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن قواتها "بدأت، اليوم عند الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (21.15 تغ)، تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف داخل إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت أن الضربات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر والمستمر" من جانب إيران.

جاء ذلك بعد وقت قصير من حديث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن بلاده ستشن هجمات قوية على إيران الليلة، ستطال منشآت رئيسية فيها.

وأضاف هيغسيث في تصريحات للصحفيين بقاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا: "سنضربهم بقوة وفق شروطنا، وعلى الأهداف التي تحسّن بيئة عملنا وتُضعف القدرات التي تسعى إيران إلى امتلاكها".