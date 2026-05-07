بحسب ما جاء في رسالة مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية الموجهة إلى قادة السفن التجارية الموجودة في مياه المنطقة.

إيران تعلن استعدادها لتلبية احتياجات السفن في مضيق هرمز بحسب ما جاء في رسالة مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية الموجهة إلى قادة السفن التجارية الموجودة في مياه المنطقة.

إسطنبول/ الأناضول

قالت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن موانئ البلاد مستعدة لتقديم الخدمات البحرية والدعم الفني والإمدادات والخدمات الصحية والطبية للسفن الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الخميس، أن المؤسسة نشرت رسالة موجهة إلى قادة السفن التجارية الموجودة في مياه المنطقة.

وأوضحت الرسالة أن جميع السفن المبحرة في المياه الإقليمية، وخاصة الموجودة في المياه والأرصفة الإيرانية، يمكنها الاستفادة عند الحاجة من خدمات التموين وتزويد الوقود والخدمات الصحية والطبية، إضافة إلى مواد الصيانة.

وأضافت أن هذه الرسالة ستُبث عبر شبكات الاتصالات البحرية وأنظمة التردد العالي جدا (VHF) في المنطقة 3 مرات يوميا ولمدة 3 أيام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في خطاب ألقاه يوم 4 مايو/ أيار الجاري، إطلاق ما أسماه "مشروع الحرية"، بهدف توفير مرافقة للسفن التجارية التابعة لدول "محايدة" والعالقة في مضيق هرمز.

والأربعاء، أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية"، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

فيما نفت وسائل إعلام إيرانية قرب التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، الذي يتضمن، وفق وصفها، "بنودا غير مقبولة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.