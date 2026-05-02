إيران تحجز ممتلكات أكثر من 250 شخصا بتهم تهديد الأمن مدعي عام طهران علي صالحي قال إن الجهاز القضائي يتعامل بجدية مع من يهددون أمن الدولة

طهران/ الأناضول

أعلنت نيابة طهران بأنها حجزت على ممتلكات أكثر من 250 شخصا بدعوى أنهم "يهددون أمن إيران".

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن النيابة في طهران إعلانها حجز الأصول المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 250 شخصا.

وذكرت النيابة العامة أن هؤلاء الأشخاص "يشكلون خطرا على أمن البلاد، وتحت التأثير الأمريكي الإسرائيلي، ولديهم صلات بجماعات مناهضة للثورة الإسلامية".

من جانبه، قال مدعي عام العاصمة طهران، علي صالحي، إن الجهاز القضائي في البلاد يتعامل بجدية مع من يهددون أمن الدولة.



وأكد صالحي، أن الجهود ستستمر بحزم لضمان الأمن العام.