إيران تحجز ممتلكات أكثر من 250 شخصا بتهم تهديد الأمن

Tolga Akbaba, Baybars Can
02 مايو 2026•تحديث: 02 مايو 2026
طهران/ الأناضول
أعلنت نيابة طهران بأنها حجزت على ممتلكات أكثر من 250 شخصا بدعوى أنهم "يهددون أمن إيران".
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن النيابة في طهران إعلانها حجز الأصول المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 250 شخصا.
وذكرت النيابة العامة أن هؤلاء الأشخاص "يشكلون خطرا على أمن البلاد، وتحت التأثير الأمريكي الإسرائيلي، ولديهم صلات بجماعات مناهضة للثورة الإسلامية".
من جانبه، قال مدعي عام العاصمة طهران، علي صالحي، إن الجهاز القضائي في البلاد يتعامل بجدية مع من يهددون أمن الدولة.
وأكد صالحي، أن الجهود ستستمر بحزم لضمان الأمن العام.