وقفة في تونس تنديدا بالإبادة الإسرائيلية وخروقات وقف النار بغزة

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

شارك عشرات الناشطين التونسيين، مساء السبت، في وقفة وسط العاصمة تونس تنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

ونُظمت الوقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين" تحت شعار: "غزة لا تزال تُباد والعدوان يتمدد بلا حساب.. لم يعد الصمت مقبولا ولا الوقوف على الحياد".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 951 فلسطينيا وإصابة 2984 آخرين.

وقال نائب رئيس الجمعية رضا دبابي، في حديث للأناضول، إن المشاركين تجمعوا للتنديد باستمرار الإبادة الجماعية في غزة.



واعتبر دبابي، أن اتفاق وقف إطلاق النار "أصبح مجرد حبر على ورق".

وأضاف أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يقترب من ألف قتيل، ما يدل، بحسب قوله، على استمرار الحرب رغم الاتفاق.

ويرى دبابي، أن إسرائيل وسعت سيطرتها داخل قطاع غزة، واصفا ذلك بأنه "احتلال جديد وتمدد صامت أمام مرأى ومسمع العالم".

كما انتقد الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى ما وصفه بانتشار الأمراض وتكدس النفايات ونقص الأدوية والتطعيمات داخل مخيمات النزوح.

وأدان كذلك الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.