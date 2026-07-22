خلال مباحثات بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي وقائد "أفريكوم" الجنرال داغفين أندرسون تناولت توسيع الشراكة الدفاعية ونقل التكنولوجيا

واشنطن تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العسكري مع تونس خلال مباحثات بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي وقائد "أفريكوم" الجنرال داغفين أندرسون تناولت توسيع الشراكة الدفاعية ونقل التكنولوجيا

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الأربعاء، التزام واشنطن بمواصلة تعزيز التعاون العسكري مع تونس وتوسيع مجالاته.

جاء ذلك خلال مباحثات قائد أفريكوم الجنرال داغفين أندرسون، مع وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، بمقرّ الوزارة بالعاصمة تونس، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية.

وأشاد أندرسون، بمستوى التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة، وبما يتمتع به الجيش التونسي من كفاءات وقدرات تدريبية، برزت خلال استضافة تونس مناورات "الأسد الإفريقي 2026".

كما أعرب عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري والارتقاء به وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أعرب السهيلي، عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري المشترك.



واعتبر أنه يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني، بل تشمل أيضا التدريب والتكوين والتمارين العسكرية المشتركة.

وأشار السهيلي، إلى أن نجاح مناورات "الأسد الإفريقي 2026" عكس مستوى التكامل والجاهزية العملياتية للقوات المسلحة في البلدين.

كما أبدى تطلع تونس إلى تطوير الشراكة الثنائية، ولا سيما في مجالات نقل التكنولوجيا الدفاعية، والتعاون الاستراتيجي والاستخباراتي، بما يواكب التحديات الأمنية والمتغيرات الجيوسياسية.

وأكد وزير الدفاع التونسي أهمية دور بلاده كعامل استقرار وأمن في منطقة المتوسط، ومركز إقليمي للتدريب العسكري واستضافة المناورات متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن الدورة المقبلة للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية، المقررة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، ستشكل فرصة لتقييم مسار التعاون العسكري الثنائي وتحديد أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، تسلمت تونس في يناير/ كانون الثاني 2026 طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130"، كما سلمتها الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي 48 مركبة "هامر" لتعزيز قدراتها في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، إضافة إلى نظام متطور للكشف عن الإشعاعات لاستخدامه في ميناء رادس، أكبر موانئ البلاد.