هزة أرضية خفيفة بقوة 4.2 درجات جنوب شرقي تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، الأربعاء، هزة أرضية خفيفة بقوة 4.2 درجات على سلم ريختر في منطقة جرجيس بولاية مدنين (جنوب شرق).

وقال المعهد، في بيان، إن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية عند الساعة 14:41 بالتوقيت المحلي (13:41 ت.غ)، وبلغت قوتها 4.2 درجات على سلم ريختر.

وأضاف أن مركز الهزة حُدد، بحسب التحاليل الأولية، عند 33.46 درجة خط عرض و10.88 درجات خط طول، بعمق 2.10 كيلومتر، وذلك بمنطقة جرجيس في ولاية مدنين.

وأشار المعهد إلى أن مواطنين في منطقة جرجيس شعروا بالهزة الأرضية، دون أن يذكر وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي فبراير/ شباط 2025، شهد شرق معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد (وسط)، هزة أرضية خفيفة بقوة 4.9 درجات، لم تسفر عن خسائر، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي حينها.