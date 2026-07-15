الشركة الحكومية تقول إن الإجراء يستمر 30 أو 45 دقيقة لتخفيف الأحمال وتفادي انقطاع شامل

موجة حر ترفع استهلاك الكهرباء وتدفع تونس للقطع الدوري الشركة الحكومية تقول إن الإجراء يستمر 30 أو 45 دقيقة لتخفيف الأحمال وتفادي انقطاع شامل

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

لجأت تونس، الأربعاء، إلى قطع دوري مؤقت للكهرباء في بعض المناطق، إثر ارتفاع الاستهلاك مع اشتداد موجة الحر والاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.

وقال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، إن الإجراء يهدف إلى تخفيف الأحمال عن الخطوط المغذية للمناطق وحماية الشبكة من انقطاع شامل.

وأضاف طريفة، في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية، أن القطع الدوري يستمر 30 أو 45 دقيقة في المناطق التي تشهد ضغطا على الشبكة.

وقال: "تزامنا مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات، وحفاظا على الشبكة والمنظومة الكهربائية للبلاد وتفاديا لحدوث قطع كامل للكهرباء، يتم اللجوء إلى القطع الدوري".

وأوضح أن الفترة بين الساعة 14:00 و17:00 بالتوقيت المحلي تمثل ذروة استهلاك الكهرباء، بسبب الاستخدام الواسع لأجهزة التكييف.

​​​​​​​ودعا مدير شركة الكهرباء، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، والاكتفاء باستخدام مكيف واحد في المنزل خلال ساعات الذروة.

وأشار إلى احتمال استمرار الانقطاعات الدورية في حال تواصل موجة الحر وارتفاع الاستهلاك.



وحذر من تجاوز القدرة المتاحة للشبكة والبالغة نحو 5 آلاف ميغاوات.

وقال مدير شركة الكهرباء، إنه عند تجاوز هذه القدرة تضطر الشركة إلى قطع التيار عن بعض المناطق.



وأضاف: "إذا لم نحافظ على المنظومة، فقد يحدث قطع كامل للكهرباء".

وأكد طريفة، أن الشركة تعمل على تفادي الانقطاعات، بالتوازي مع التنسيق مع الجزائر وليبيا لتعزيز ربط الشبكة الكهربائية التونسية.

وتشهد تونس موجة حر تجاوزت خلالها درجات الحرارة 45 درجة مئوية في عدة مناطق، بينها جندوبة شمالا، والقيروان وسطا، وتوزر جنوب غرب البلاد.

وسجلت مدينة ماطر، التابعة لولاية بنزرت شمالي تونس، الثلاثاء، 47.5 درجة مئوية، وفق أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي.