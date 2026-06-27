محكمة تونسية تقر حكما بالسجن سنة بحق الصحفي زياد الهاني

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أقرت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس، الجمعة، حكما بالسجن لمدة سنة ضد الصحفي زياد الهاني.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية، إن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس أقرّت الحكم الابتدائي الصادر بحق الهاني، بسبب "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال".

وأضاف المصدر القضائي أن المحكمة قضت في 7 مايو/ أيار الماضي بسجن الهاني سنة واحدة.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر القضاء، مذكرة "إيداع بالسجن" بحق الهاني، بتهمة "الإساءة للغير" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات نسبت إليه.

وقررت النيابة العامة فتح تحقيق ضد الهاني، بعد نشره تدوينة تتعلق بملف عملية أمنية، بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات الذي ينص على أنه: "يعاقب بالسّجن من عام إلى عامين وبخطية (غرامة) مالية كل من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية، بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الحكومة، وتقول إن القضاء مستقل، ولا تتدخل في شؤونه.