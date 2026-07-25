التدخلات الميدانية تتواصل مساء الجمعة لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام في ولاية الكاف

طائرة إيطالية تنضم إلى جهود إخماد حرائق غابات غربي تونس التدخلات الميدانية تتواصل مساء الجمعة لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام في ولاية الكاف

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تواصل فرق الحماية المدنية التونسية، الجمعة، مدعومة بطائرة إطفاء إيطالية من طراز "كانادير" وطائرات عسكرية تونسية، مكافحة حريقين كبيرين اندلعا منذ أيام في جبال ولاية الكاف غربي البلاد.

وقالت السفارة الإيطالية في تونس، في بيان نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "إيطاليا أرسلت طائرة كانادير للمساعدة في إخماد الحرائق في تونس".

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها الإذاعة التونسية طائرة إطفاء من طراز "كانادير" تتزود بالمياه من سد ملاق بولاية الكاف شمال غربي تونس، وتحلق فوق الجبال المشتعلة للمساهمة في إخماد الحرائق.

من جهته، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات في الحماية المدنية التونسية خليل المشري، بأن "التدخلات الميدانية تتواصل مساء الجمعة لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام في ولاية الكاف، الأول بجبل الطويلة والثاني بجبل تكرونة".

وأضاف المشري، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغابي"، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية، مدعومة بنحو 22 شاحنة إطفاء، تواصل جهودها لإخمادهما.

وذكر أنه "تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، فيما تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد".

والخميس، أعلنت السلطات التونسية أن حرائق الغابات أتت على نحو 4 آلاف و400 هكتار منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، بزيادة تقارب 63 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحا، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، إن الحرائق التي اندلعت بين الأول من مايو و23 يوليو/ تموز الجاري أتت على نحو 4400 هكتار، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من عام 2025.

والهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع.

وأضاف بن حاحا أنه سُجل، خلال الفترة ذاتها، 75 حريقا في الغابات و108 حرائق في المناطق الشجيرية، شملت عددا من الولايات، أبرزها زغوان شمالي البلاد، التي تضرر فيها نحو 905 هكتارات، إلى جانب ولايات بنزرت وباجة وجندوبة شمالا، والكاف وسليانة غربا.

وبحسب المسؤول التونسي، نفذت الإدارة العامة للغابات 917 تدخلا لإخماد حرائق شملت الغابات ومساحات الزراعات الكبرى والمصبات، مقابل 620 تدخلا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الحرائق بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها تونس، تجاوزت خلالها درجات الحرارة 45 درجة مئوية في مناطق عدة.