سفير روسيا: التبادل التجاري مع تونس تجاوز 1.8 مليار دولار في 2024 السفير الروسي أكد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية التونسية تمسك بلاده بـ"الشراكة المربحة للطرفين"..

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

قال السفير الروسي لدى تونس ألكسندر زولوتوف، الأحد، إن التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت قيمية 1.8 مليار دولار عام 2024.

وأكد السفير الروسي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، تمسك بلاده بـ"الشراكة المربحة للطرفين".

وأوضح زولوتوف أن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار عام 2024، ما يجعل تونس في صدارة الشركاء التجاريين الأفارقة لروسيا.

وشدد على أن التعاون بين البلدين شهد تطورا كبيرا في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأشاد بـ"تنامي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية، إلى جانب عودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة".

من جهة أخرى، تطرق المسؤول الروسي إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا العالم الإسلامي" المقرر خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو/ أيار الجاري بمدينة قازان الروسية.

وأوضح في هذا الصدد، أن "المنتدى سيوفر فرصة مهمة للمؤسسات الاقتصادية التونسية سواء العمومية أو الخاصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، خاصة في قطاعات الاستثمار والصيرفة الإسلامية".

وأشار إلى "وجود اتصالات أولية بين الجانبين التونسي والروسي في مجالات الصيرفة الإسلامية"، معبرا عن أمله في "ترجمة هذه المشاورات إلى مشاريع فعلية خلال الفترة القادمة".

وشدد السفير الروسي لدى تونس على أن "بلاده عازمة على مواصلة تعزيز حضورها في القارة الإفريقية في إطار شراكة تقوم على المنفعة المتبادلة"، معتبرا أن "إفريقيا أصبحت تتجه تدريجيا نحو لعب دور أكبر في المشهد الدولي".