رغم التعثر بالوديات.. التونسيون يرتقبون تحليق "نسور قرطاج" بالمونديال

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

- عبد الواحد الشابي: قليل من الروح القتالية وحب الزي الوطني وبقدرة الله سنتأهل للدور القادم

- شادي مدوري: انتظر من المنتخب التونسي نتائج جيدة والتأهل

- يوسف بن حسين: نحن في مجموعة نارية ولكن الكرة لا تخضع لحسابات مسبقة

- بلقاسم رحموني: أرجو أن يلعب فريقنا بخطة هجومية ونأمل أن يثق اللاعبون في إمكانياتهم

رغم خسارة مبارتين وديتين أمام النمسا وبلجيكا، يتمسك مشجعون تونسيون بتفاؤلهم قبل انطلاق مشوار منتخب بلادهم في كأس العالم 2026.

المشجعون يؤكدون أن "نسور قرطاج" يملكون من الخبرة والإرادة ما يؤهلهم لمقارعة منافسين كبار في مجموعة تضم هولندا واليابان والسويد.

ويواصل المنتخب التونسي تحضيراته في انتظار أولى مبارياته بالمونديال في مواجهة السويد الاثنين 15 يونيو/ حزيران الجاري في مونتيري بالمكسيك.

والاثنين خسر المنتخب التونسي مقابلته الودية الأولى في فيينا ضد نظيره النمساوي بهدف دون رد، فيما تلقى خسارة قاسية في الثانية بخمسة أهداف دون رد أمام بلجيكا، في بروكسل، ضمن استعداداته لكأس العالم الذي ينطلق في 11 يونيو الجاري.

وبعد ملاقاة السويد، سيواجه منتخب "نسور قرطاج" اليابان يوم 21 يونيو في مونتيري بالمكسيك، على أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة هولندا في 26 من الشهر نفسه في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.

** تفاؤل وثقة

عبد الواحد الشابي (65 عاما)، يتحدث عن شغفه بمنتخب بلاده، قائلا:"المقابلات القادمة صعبة ويجب أن نخوضها بكل روح قتالية، مثلما لعبنا مع اليابان"، قبل 4 سنوات.

وأضاف: "قليل من الروح القتالية وحب الزي الوطني وبقدرة الله سنتأهل للدور القادم".

يذكر أن تونس فازت في يونيو/ حزيران 2022 على اليابان في كأس "كيرين اليابانية" الودية بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

وسجل أهداف تونس الثلاثة حينها محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي وعصام الجبالي.

** لا أقل من الربح

الشاب شادي مدوري (18 سنة ) بدا متفائلا بالنتائج المنتظرة لمنتخب بلاده بالقول: "انتظر من المنتخب التونسي نتائج جيدة والتأهل".

وأوضح في حديث مع الأناضول أن "هولندا بها عدة لاعبين في الدوري الإيطالي والألماني ولديها أقوى دفاع في كأس العالم مثل فيرجيل فان دايك ( ليفربول) وماتيس دي ليخت (بايرن ميونخ) ودينزل دومفريس (إنتر ميلان)".

وأضاف مدوري: "اليابان نفس الشيء والسويد لا يمكن ألا نتجاهلها لنخرج بنتيجة إيجابية.. لا أقل من الربح".



** لا حسابات مسبقة

يوسف بن حسين ( 70 عاما) قال: "نحن في مجموعة نارية ولكن الكرة لا تخضع لحسابات مسبقة".

وأضاف بن حسين في حديث مع الأناضول: "الكرة ليست علما. يمكننا التشبث بحظوظنا والربح".

وخاطب بن حسين لاعبي منتخب تونس: "عليكم تشريف الكرة التونسية واللعب الند للند".

** إمكانياتنا هائلة

بلقاسم رحموني (42 سنة) أكد على ضرورة اللعب بخطة هجومية، قائلا: "لدينا إمكانيات هائلة وأملنا كبير للعب مقابلة جيدة ضد اليابان".

وأضاف رحموني، في حديث مع الأناضول: "أرجو أن يلعب فريقنا بخطة هجومية ونأمل أن يثق اللاعبون في إمكانياتهم."

وتابع رحموني: "كفانا تعليقات.. لا نريد تثبيط العزائم علينا تشجيع فريقنا والذهاب معه إلى آخر المطاف وبإذن الله سنربح".

وتوجه رحموني بنداء للجماهير التونسية: "علينا التشجيع ولا يجب أن نعود إلى الوراء ولوم اللاعبين".

** واثقون في أبنائنا

وقال الهادي بن حمودة ( 60 سنة): "منافسونا جيدون ولا يجب أن نقلل منهم ونحن واثقون في أبنائنا".

وأضاف بن حمودة "ننتظر أن يشرفنا فريقنا الوطني ونرجو أن يكون عند حسن الظن. على اللاعبين بذل كل حبة عرق ليربح المنتخب ".

وتشارك تونس للمرة السابعة في تاريخها في كأس العالم لكرة القدم.

وكانت بطولة الأرجنتين 1978 أول مشاركة لتونس، وحققت فيه أول انتصار لمنتخب عربي وإفريقي في المونديال بالفوز على المكسيك (3 – 1).

وشارك "نسور قرطاج" في مونديال فرنسا 1998، وكوريا الجنوبية واليابان 2002، وألمانيا 2006، وروسيا 2018، وآخر مشاركة كانت في قطر 2022.