قيس سعيد وصف تكرار الأمر في مناطق عدة بأنه "غير طبيعي"

رئيس تونس ينتقد تزامن انقطاعات الكهرباء ويتوعد بمحاسبة المقصرين قيس سعيد وصف تكرار الأمر في مناطق عدة بأنه "غير طبيعي"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد تكرار انقطاع التيار الكهربائي وتزامنه في مناطق عدة من البلاد، وتوعد بمحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها سعيد، مساء السبت، إلى مجمع مياه غدير القلة في منطقة المرناقية غربي العاصمة تونس، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة الأحد.

ويعد هذا المجمع أكبر منشأة لإنتاج مياه الشرب ومعالجتها وتوزيعها في تونس، ويتبع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وقال سعيد إن "انقطاع الكهرباء في أوقات معينة أمر غير طبيعي".

وأضاف: "انقطاع الكهرباء يحدث في كل دولة، لكن لمدة محدودة، وليس بهذا التواتر وفي مناطق عدة وفي التوقيت نفسه".

وتوعد قائلا: "لا بد من تحمل المسؤولية، وكل من أخل بمسؤوليته يتحمل تبعات إخلالاته".

وبحسب بيانات للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تشهد مناطق عدة منذ الثلاثاء الماضي انقطاعات يومية للكهرباء "في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها".

والسبت، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) إلى إصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، على خلفية الانقطاعات المتواصلة بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

وشدد على ضرورة "مصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع التي يعيشها قطاعا المياه والكهرباء، وتقديم برنامج إصلاحي واضح يتضمن أهدافا دقيقة وآجالا محددة للتنفيذ".

ويأتي موقف الاتحاد فيما تتواصل الانقطاعات الدورية للكهرباء والمياه في مناطق عدة من البلاد.

وتجاوزت درجات الحرارة في تونس معدلاتها العادية بنحو 13 درجة مئوية، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس.

وفي اليوم التالي، أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ بأن درجات الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد، وتخطت 49 درجة في مدن القيروان وكندار ومجاز الباب وجمال ونصر الله.

وبحسب المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، الأربعاء، فإن الانقطاعات الدورية للتيار تهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة وحمايتها من انقطاع شامل.

وأوضح طريفة أن انقطاع الكهرباء يستمر بين 30 و45 دقيقة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الشبكة، نتيجة تزايد استخدام أجهزة التكييف بالتزامن مع موجة الحر.

كما أعلن المرصد التونسي للمياه، أخيرا، تلقيه 423 بلاغا بشأن خدمات التزود بالمياه خلال يونيو/ حزيران 2026، بينها 374 عن انقطاعات واضطرابات غير معلنة في توزيع مياه الشرب، و6 عن تلوث المياه أو سوء جودتها.

وشهدت شبكة المياه خلال الفترة نفسها 20 حالة تسرب، فيما نظم مواطنون 23 تحركا احتجاجيا بهذا الخصوص.