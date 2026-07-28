من نوفمبر الماضي إلى نهاية يونيو، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة..

تونس.. 1.48 مليار دولار عائدات صادرات زيت الزيتون في 8 أشهر من نوفمبر الماضي إلى نهاية يونيو، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية أن عائدات صادرات زيت الزيتون خلال 8 أشهر بلغت 4.39 مليارات دينار (1.48 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 45 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.

وقال المرصد الوطني للفلاحة، في بيان، الاثنين: "بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4.39 مليارات دينار (1.48 مليار دولار) منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 إلى غاية نهاية يونيو/ حزيران 2026".

وبيّن أنها بذلك "سجلت زيادة بنسبة 45 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق (2024/2025)".

وتابع: "بلغت الكميات المُصدَّرة خلال الأشهر الثمانية نحو 352 ألف طن، بزيادة قدرها 56.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق".

ووفق المرصد، تستقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.8 بالمئة من إجمالي الحجم المُصدَّر، تليه أمريكا الشمالية بنسبة 24.2 بالمئة، ثم آسيا بنسبة 11.3 بالمئة، وأخيراً أفريقيا بنسبة 3.9 بالمئة.

وتُعد إسبانيا أكبر مستورد لزيت الزيتون التونسي، بحصة تبلغ 32.4 بالمئة من الكميات المُصدَّرة، تليها إيطاليا بنسبة 19.7 بالمئة، ثم الولايات المتحدة بنسبة 19.4 بالمئة.

