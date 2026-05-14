تونس وواشنطن تؤكدان الالتزام بتطوير التعاون في المجال العسكري خلال لقاء في تونس جمع وزير الدفاع بقائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا..

تونس/ يامنة سالمي / الأناضول

أعلنت تونس وواشنطن، التزامهما بتطوير التعاون الثنائي في المجال العسكري، مع التركيز على تعزيز القدرات الجوية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الأربعاء، بقائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا جايسن هندز، في تونس.

وجرى اللقاء على هامش افتتاح الملتقى 15 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية الذي تحتضنه تونس بين 13 و15 مايو/ أيار الجاري، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

وأشاد السهيلي خلال اللقاء، بـ"متانة علاقات الصداقة التاريخية" التي تربط تونس بالولايات المتحدة، معبرا عن "ارتياحه لمواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري بين الجانبين".

وأكد أن "برنامج التعاون المشترك لا يقتصر على الإسناد اللوجستي والتّقني وتعزيز القدرات العمليّاتية للجيش التونسي بل يتعدّاه ليشمل مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة".

وعبّر عن أمله في أن "يشهد التعاون مزيدا من التطور على مستوى مناهج وبرامج التدريس وتعزيز القدرات الأكاديمية في مجال علوم الفضاء والطيران".

ومشيدا بالتعاون العسكري بين البلدين، شدد هانز على التزام الإدارة الأمريكية بـ"مواصلة التعاون الثنائي ودعم القدرات الجوية للجيش التونسي وتطوير إمكانياته، بما يخدم مصالح الطرفين".

وصباح الأربعاء، افتتح في العاصمة التونسية، الملتقى الـ15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية، بالتعاون بين جيش الطيران التونسي والقيادة الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

وقال السهيلي خلال إشرافه على الافتتاح إن "تنظيم الملتقى يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، والدفع بالتعاون العسكري بينها، اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.