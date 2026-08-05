خلال مباحثات بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع عربي في عمّان بشأن القدس المحتلة

تونس ومصر تدعوان لاحتواء توترات المنطقة ومواصلة دعم فلسطين خلال مباحثات بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع عربي في عمّان بشأن القدس المحتلة

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

دعا وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي إلى تكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما، مساء الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، وفق بيان للخارجية التونسية.

وأكد الوزيران "أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي".

وتبذل كل من قطر وباكستان جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة العدوان الذي بدأته واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّف تداعيات إقليمية ودولية، لا سيما اقتصاديا.

وشدد الوزيران على "ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الأمنية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة، وصون أمن واستقرار فضاءات انتماء البلدان العربية والإفريقية والمتوسطية".

كما أكدا "ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصون مقدساته".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وبموازاة ذلك، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهما بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.