تونس.. وقفة تطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة نظمها عشرات الناشطين وسط العاصمة بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين"

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

نظم عشرات الناشطين التونسيين، مساء السبت، وسط العاصمة تونس، وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة رفضا لاستمرار الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

ونظمت الوقفة جمعية "أنصار فلسطين" (غير حكومية) تحت عنوان "معا لكسر الحصار عن غزة"، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وعلى هامش الوقفة، قال رئيس الجمعية مراد اليعقوبي، للأناضول: "اليوم نظمنا وقفة أساسا للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف اليعقوبي: "نحن متمسكون بالوقوف تضامنا مع غزة والقضية الفلسطينية بصفة دورية منذ السابع من أكتوبر من دون توقف".

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

واستنكر اليعقوبي، استمرار الحصار الخانق على القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن "الصهاينة يواصلون نفس الممارسات من خلال تشديد الحصار ومنع الآلاف من الجرحى والمرضى من الخروج للعلاج أو حرمان الحجاج من فريضة الحج".

كما شدد على أن "حرمان آلاف الحجاج الغزاويين من الذهاب لأداء فريضة الحج أو المرضى من العلاج يعد جريمة موصوفة من جرائم الاحتلال".

ومنذ صيف 2007، تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

من جهة أخرى، أدان اليعقوبي، "الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة".



واعتبر أن "هذه المبادرة (الأسطول) فضحت الصهاينة وضعف المجتمع الدولي".

والاثنين، هاجمت إسرائيل قوارب "أسطول الصمود" في البحر المتوسط، وعددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة وكسر الحصار عنه.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 881 فلسطينيا وأصاب 2621، معظمهم أطفال ونساء.