خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي ومساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية دانيال زيمارمان، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية..

تونس وأمريكا تبحثان برنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي ومساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية دانيال زيمارمان، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بحث وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية دانيال زيمارمان، التعاون العسكري بين البلدين وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية-الأمريكية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع السهيلي بزيمارمان، الجمعة، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية إن "التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية التي ستنعقد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، مثّل محور المحادثة الهاتفية".

وأضافت الدفاع التونسية أن السهيلي نوّه خلال هذه المكالمة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمستواها المتميّز وبأهمية برنامج التعاون العسكري بين الجانبين.

كما أعرب السهيلي عن "ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين والمنفعة المشتركة".

وأكد السهيلي أهمية الدورة المقبلة للجنة العسكرية المشتركة التونسية-الأمريكية، باعتبار ما ستمثله من فرصة قيّمة لتقييم مسيرة التعاون العسكري الثنائي وتحديد أولوياته للمرحلة القادمة بما سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويرتقي بها إلى مستوى نوعي ومتميّز.

وعبّر السهيلي، عن تطلع تونس لتطوير هذه الشراكة واستكشاف آفاق جديدة لها من خلال تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة، وتوسيع برامج التعليم والتدريب العسكري، إضافة إلى تطوير التعاون في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتوسيع التعاون في الأمن البحري ومراقبة الحدود، مؤكدا الاهتمام الذي توليه بلاده لمجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأكّد السهيلي على أهمية دور تونس لا كموقع استراتيجي فقط، بل كعامل استقرار وأمن بالمتوسط وقطبا إقليميا للتدريب ومنصة لتصدير السلم والأمن بالمنطقة في ظلّ مشهد جيوسياسي يتّسم بالتعقيد وعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية.

ونقلت الدفاع التونسية عن زيمارمان "تثمينه متانة العلاقات التاريخية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين".

كما أكد زيمارمان"التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين وتوسيع مجالاته"، معربا عن أمله في نجاح أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بالولايات المتحدة في سبتمبر المقبل.

وفي إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، تسلمت تونس في يناير/ كانون الثاني 2026 طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130"، كما سلمتها الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي 48 مركبة "هامر" لتعزيز قدراتها في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، إضافة إلى نظام متطور للكشف عن الإشعاعات لاستخدامه في ميناء رادس، أكبر موانئ البلاد.