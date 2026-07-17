شركة الكهرباء الحكومية تقول إن القطع الدوري يحمي الشبكة من انهيار شامل، بينما عدّته رابطة حقوقية مساسا بالحقوق الأساسية وطالبت بتعويض المتضررين

تونس.. موجة حر وانقطاعات كهرباء تثير انتقادات حقوقية شركة الكهرباء الحكومية تقول إن القطع الدوري يحمي الشبكة من انهيار شامل، بينما عدّته رابطة حقوقية مساسا بالحقوق الأساسية وطالبت بتعويض المتضررين

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تواصلت موجة الحر الشديدة في تونس، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، وسط انقطاعات دورية للكهرباء بمناطق مختلفة، تقول السلطات إنها تهدف إلى حماية الشبكة من الانهيار، فيما اعتبرتها رابطة حقوقية إخلالا بالخدمات الأساسية وطالبت بتعويض المتضررين.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي) إن درجات الحرارة تجاوزت معدلاتها العادية بنحو 13 درجة مئوية.

بدوره، أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ (مستقل) بأن درجات الحرارة تجاوزت 45 درجة في معظم مناطق البلاد، الجمعة، وبلغت 49 درجة في مدينتي القيروان (وسط) وجمال بمحافظة المنستير (شرق).

وفي موقف رسمي، قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، الأربعاء، إن الانقطاعات الدورية تهدف إلى تخفيف الضغط عن الخطوط وحماية الشبكة من انقطاع شامل.

وأوضح طريفة، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن قطع التيار يستمر بين 30 و45 دقيقة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الشبكة، نتيجة تزايد استخدام أجهزة التكييف بالتزامن مع موجة الحر.

وأضاف أن الفترة بين الساعة 14:00 و17:00 بالتوقيت المحلي تمثل ذروة استهلاك الكهرباء.



وحذر من أن تجاوز القدرة المتاحة للشبكة، والبالغة نحو 5 آلاف ميغاوات، قد يضطر الشركة إلى قطع التيار عن بعض المناطق.

وقال طريفة: "إذا لم نحافظ على المنظومة، فقد يحدث قطع كامل للكهرباء".



وأكد أن الشركة تعمل على تفادي الانقطاعات بالتنسيق مع الجزائر وليبيا لتعزيز ربط الشبكة الكهربائية التونسية.

ودعا طريفة، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل تشغيل الأجهزة غير الضرورية، ولا سيما خلال ساعات الذروة.



وأشار إلى احتمال استمرار القطع الدوري في حال تواصل موجة الحر وارتفاع الطلب.

في المقابل، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعة، في بيان، أن الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه في عدد من المناطق يمثل "إخلالا جسيما" بحقوق المواطنين الأساسية ويمس بحقوقهم في الحياة والصحة والكرامة.

وحمّلت الرابطة، السلطات المعنية المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات.



وأشارت إلى خسائر لحقت بأنشطة فلاحية وتجارية وحرفية وخدماتية.

وطالبت الرابطة، السلطات بجبر الأضرار وتعويض المتضررين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه وعدم تكرار الانقطاعات.