هما وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، بحسب تصريح لمصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية

تونس.. محكمة الاستئناف تقر حكما بـ4 سنوات سجنا ضد قياديين من النهضة هما وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، بحسب تصريح لمصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أقرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الجمعة، حكما بالسجن مدة 4 سنوات في حق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري (موقوف) ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي (موقوف) في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي.

وقال مصدر قضائي، الجمعة، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت، الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي (نائب أسبق قبل 2011)".

ووفق الوكالة الرسمية "كانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي."

وقضت المحكمة الابتدائية في 24 من فبراير/ شباط الماضي بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري (موقوف) ومنذر الونيسي (موقوف) وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما".



من جهتها، أوضحت حركة النهضة، في بيان، أن "هيئة الدّفاع انسحبت من جلسة المحاكمة بسبب "إصرار هيئة المحكمة على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة"، على غرار "رفض البت في طلبات فريق الدفاع الاستماع إلى شهود".

