تونس.. صابر الرباعي يفتتح مهرجان قرطاج بمشاركة الشاب خالد

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول



افتتح المغني التونسي صابر الرباعي، مساء الخميس، الدورة الـ60 لمهرجان قرطاج الدولي، وشاركه المغني الجزائري الشاب خالد أداء عدد من الأغاني على المسرح.

وقدم الرباعي، ضمن عرضه "تحت الياسمين"، مجموعة من أغانيه، بينها "ما شاء الله عليها" و"عزة نفسي" و"يا عسل"، فيما ردد الجمهور كلماتها.

وشارك الشاب خالد الرباعي أداء أغنية "عبد القادر يا بوعلام" والأغنية التراثية التونسية "سيدي منصور".

ووفق هيئة مهرجان قرطاج الدولي، تشهد الدورة الـ60 عودة عدد من الفنانين العرب والعالميين إلى المسرح الروماني، بينهم السورية ميادة الحناوي، والجزائري الشاب خالد، واللبنانية ماجدة الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج.

وأضافت الهيئة أن ميادة الحناوي تعود إلى تونس بعد غياب استمر 21 عاما منذ آخر حفل أحيته على مسرح قرطاج عام 2005، فيما يعود الشاب خالد إلى المهرجان بعد آخر مشاركة له عام 2016، وتلتقي ماجدة الرومي مجددا جمهور قرطاج بعد آخر حضور لها عام 2018.

كما تشهد الدورة أول ظهور للفنان سامي يوسف على ركح المسرح الروماني بقرطاج، بعدما سبق أن أحيا حفلا في تونس عام 2012 بالقاعة المغطاة برادس.

وأشارت الهيئة إلى أن برمجة الدورة تضم أيضا الفنانة العالمية أنجليك كيدجو، والفنانة التونسية نبيهة كراولي، إلى جانب عدد من الفنانين التونسيين والعرب والأجانب.