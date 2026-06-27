في الربع الأول من عام 2026 بنسبة نمو 25.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025

تونس تعلن استقطاب 440 مليون دولار من الاستثمارات خلال 3 أشهر في الربع الأول من عام 2026 بنسبة نمو 25.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، أنها استقطبت أكثر من 440 مليون دولار من الاستثمارات الخارجية خلال الربع الأول من عام 2026.

وكشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، أنها استقطبت خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة 1.330 مليار دينار (440.5 مليون دولار)، مقابل 1 مليار دينار (338.9 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 25.7 بالمئة".

وأضافت الوكالة أن "حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67,7 بالمئة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 48 بالمئة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز موقعها التنافسي في الفضاء المتوسطي".

وتوقعت "بلوغ الهدف المحدد لكامل سنة 2026 بـ4 مليار دينار (1.35 مليار دولار)".

