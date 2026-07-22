تونس.. السيطرة على حريق غابات استمر 16 ساعة اندلع في ولاية بنزرت، وفرق الإطفاء تراقب الموقع لمنع تجدد النيران

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بين رفراف وغار الملح بولاية بنزرت شمالي البلاد، بعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة.

وقالت ولاية بنزرت، في بيان، إن فرق الإنقاذ تمكنت، في الساعة الخامسة صباح الأربعاء، من إخماد الحريق الذي اندلع الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح.

وأضافت أن عمليات الإطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة، وأن أعمال المراقبة الميدانية ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح.

وأوضحت الولاية أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، مع نشر سيارات إطفاء في محيط المساكن المجاورة للغابة ودعوة سكانها إلى المغادرة.

وأفادت بإجلاء 8 نساء و6 رضع من المنطقة.

وتشهد تونس موجة حر تجاوزت خلالها درجات الحرارة 45 درجة مئوية في معظم المناطق.

وبحسب المرصد التونسي للطقس والمناخ، وهو جهة مستقلة، كانت مدينة القيروان، الثلاثاء، ثاني أكثر مدن العالم حرارة، مسجلة 49.6 درجة مئوية، بعد مدينة ينبع السعودية التي بلغت الحرارة فيها 50 درجة مئوية.

وتشهد دول عربية أخرى، بينها الجزائر والمغرب، حرائق غابات تتزامن مع موجة حر قياسية تشهدها دول حوض البحر الأبيض المتوسط.