تونس.. السيطرة على حريق التهم أكثر من 30 هكتارا من الغابات في مناطق بولاية جندوبة بمشاركة فرق الحماية المدنية والغابات والجيش ومتطوعين...

تونس/ الأناضول



تمكنت فرق الإطفاء التونسية، الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في مناطق بولاية جندوبة شمال غربي البلاد، بع تدميره أكثر من 30 هكتارا من الغابات، متسببا في أضرار بمنازل ونفوق عدد من الحيوانات.



ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصادر من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة (حكومية) ومتضررين وشهود عيان، أن فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني، بمساندة متطوعين، أنهت السيطرة على حريق اندلع مساء الثلاثاء في مناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلطة بوعوان.



وأفادت المصادر بأن الحريق ألحق أضرارا بمحيط عدد من المساكن، وتسبب في تضرر بعضها، كما أدى إلى احتراق أكثر من 30 هكتارا من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات واحتراق كميات من الأعلاف الجافة والحطب.



وأوضح شهود العيان أن النيران امتدت إلى عدد من القرى، بينها وادي التوت والشاغر وسيدي حميدة والشواولة، وهي مناطق تقع قرب سد بوهرتمة وتشهد حرائق متكررة، إلا أنهم أكدوا أن الحريق الحالي يعد من الأكبر من حيث المساحة وحجم الخسائر.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون التونسي الرسمي، الأربعاء، مشاركة طائرة عسكرية في عمليات إخماد النيران والحد من توسعها.



والثلاثاء ، أكد العقيد محسن بوغزالة، رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية أن "وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة بالكامل على حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرًا في أربع ولايات، وذلك بعد تدخلات ميدانية متواصلة تزامنت مع موجة الحر التي تشهدها البلاد.



وأضاف بوغزالة، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" الخاصة، أن جميع الحرائق دخلت مرحلة المراقبة بعد استكمال عمليات الإخماد والتبريد، مع استمرار تمركز الفرق الميدانية تحسبا لتجدد اشتعال النيران.



وأشار إلى أن أبرز الحرائق اندلعت يوم 11 يوليو/ تموز 2026 في جبل الشحمة بولاية زغوان، إلى جانب حرائق أخرى في ولايات سليانة وباجة والكاف.

ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 400 هكتارا جراء حريق جبل الشحمة، في انتظار استكمال المعاينات الميدانية لتحديد الحصيلة النهائية.



وتشهد تونس منذ أيام موجة حر مرتفعة، دفعت الحماية المدنية إلى توجيه دعوات متكررة للمواطنين لتوخي الحذر، محذرة من أن درجات الحرارة القياسية والجفاف والرياح الحارة تشكل ظروفا مواتية لاندلاع حرائق سريعة الانتشار.