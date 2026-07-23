بحسب المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحا..

تونس: الحرائق أتت على 4400 هكتار من الغابات منذ مايو بحسب المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحا..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، أن حرائق الغابات أتت على نحو 4 آلاف و400 هكتار منذ مطلع مايو/أيار الماضي، بزيادة تقارب 63 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك في تصريحات للمدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحا، أدلى بها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.



وقال بن حاحا إن الحرائق التي اندلعت بين الأول من مايو/ أيار الماضي و23 يوليو/ تموز الجاري أتت على نحو 4400 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأضاف بن حاحا أنه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية، شملت عددا من الولايات، أبرزها زغوان (شمال) التي تضرر فيها نحو 905 هكتارات، إلى جانب ولايات بنزرت (شمال) وباجة (شمال) وجندوبة (شمال) والكاف (غرب) وسليانة (غرب).



وبحسب المسؤول التونسي، نفذت الإدارة العامة للغابات 917 تدخلا لإخماد الحرائق شملت الغابات ومساحات الزراعات الكبرى والمصبات، مقابل 620 تدخلا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الحرائق بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها تونس، تجاوزت خلالها درجات الحرارة 45 درجة مئوية في عدة مناطق.