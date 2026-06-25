تونس: التبادل التجاري مع إيطاليا بلغ 6.9 مليارات دولار في 2025 رئيسة الحكومة سارة الزنزري قالت إن المبادلات التجارية نمت 8 بالمئة مطلع 2026 وإيطاليا أكبر مستثمر بقطاع الطاقة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت تونس، الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري مع إيطاليا بلغ 6.9 مليارات دولار خلال عام 2025، في ظل نمو المبادلات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي والأعمال التونسي الإيطالي، المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقالت الزنزري، إن "العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات".

وأضافت أن "حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليارات دينار (6.94 مليار دولار) خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وأوضحت الزنزري، أن عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس تجاوز 1072 مؤسسة، باستثمارات إجمالية تقارب 3.7 مليارات دينار (1.25 مليار دولار).

وأضافت أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس بقطاع الطاقة، وتحتل المرتبة الثانية بين أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد.

كما تعد من بين أبرز الأسواق المصدرة للسياح، إذ استقبلت تونس أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال عام 2025، وفق الزنزري.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن الزنزري استقبلت، على هامش المنتدى، نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي أغسطس/ آب 2025، بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة إلى تونس، التعاون في ملفات الهجرة، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز مسارات الهجرة النظامية.

كما ناقش الجانبان التقدم في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة "ماتي لإفريقيا"، إلى جانب متابعة تنفيذ بيان التعاون التنموي المشترك الموقع بين البلدين في يناير/ كانون الثاني 2025.

