تونس.. افتتاح الدورة الـ60 لمهرجان الحمامات الدولي بمسرحية "الهاربات"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول



افتتحت، مساء السبت، الدورة الـ60 لمهرجان الحمامات الدولي في تونس بمسرحية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي، وهي من أبرز الأعمال المسرحية التونسية والعربية الحائزة على عدة جوائز.

ويحمل المهرجان الذي تدور فعالياته في مدينة الحمامات السياحية (شرق) ويستمر حتى 13 أغسطس/ آب المقبل، تحت شعار "ذاكرة تعيش"، كما يشمل برنامجه 32 عرضا بين الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر بمشاركة فنانين من 12 دولة.

وشهد العرض الافتتاحي لمسرحية "الهاربات"، التي أنتجها المسرح الوطني التونسي (الحكومي) وشركة الأسطورة للإنتاج بدعم من وزارة الثقافة، حضورا واسعا، وفق مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث المسرحية في فضاء يشبه محطة انتظار غامضة، حيث تلتقي خمس نساء ورجل في حالة ترقب، قبل أن يتحول الانتظار إلى رحلة وجودية تبحث في أسئلة الهوية والمصير والخلاص، وتعكس الهروب بوصفه فعلا نفسيا وفكريا في مواجهة واقع مأزوم.

ونالت "الهاربات"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، جائزة "الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي" (تطلقها الهيئة العربية للمسرح ومقرها الشارقة) لأفضل عرض مسرحي عربي ضمن الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي في مصر، كما سبق أن فازت بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية، إضافة إلى الجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، قالت إدارة المهرجان في بيان، إن "الدورة الاستثنائية" تحتفي بمرور ستة عقود على تأسيس المهرجان الذي يعد من أبرز "المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة".

وأضافت أن البرنامج يضم مشاركين من "تونس ولبنان والجزائر والمغرب ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة والأراضي الفلسطينية"، في ترجمة لرؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح.

وأشارت إلى أن العروض ستشمل أنماطا موسيقية مختلفة وتجاربا فنية معاصرة.



وتشمل قائمة المشاركين في الدورة الحالية فنانين بينهم اللبناني مارسيل خليفة، والمغربية نجاة اعتابو، والفلسطيني فرج سليمان، والإيطالي ماريو بيوندي، والبرتغالية ماريزا، إلى جانب عدد من الفنانين التونسيين، بينهم صوفية صادق، وشكري بوزيان، والموسيقار ظافر يوسف.

كما تخصص الدورة مساحة للعروض الموسيقية التونسية الجديدة، من بينها "لايف ويز أوركسترا" لنور عرجون وسليم عرجون، و"صدى الأطلس" لعطيل معاوي، و"دوليشة" لبثينة نابولي، و"نوستالجيك" لمهدي المولهي.

ويتضمن البرنامج المسرحي أيضا عروض "جاكراندا" للمخرج نزار السعيدي، و"هوما" للمخرجة سيرين قنون، و"روضة العشاق" للمخرج معز العاشوري.

وكانت الدورة الأولى لمهرجان الحمامات الدولي قد افتتحت عام 1964 بمسرحية "عطيل" لوليام شكسبير، بإخراج الفنان التونسي الراحل علي بن عياد، فيما افتتحت الدورة الـ59 في يوليو/ تموز 2025 بالعرض الموسيقي والمسرحي "رقوج" للمخرج عبد الحميد بوشناق.