بيان للحركة التونسية، تعقيبا على حديث هيئة الدفاع عن الغنوشي عن تلقيها معلومات من محامين تفيد بتعرضه لإغماء وإعياء شديدين يوم الجمعة الماضي، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات..

"النهضة": نتابع ببالغ القلق التدهور الخطير بصحة الغنوشي في السجن بيان للحركة التونسية، تعقيبا على حديث هيئة الدفاع عن الغنوشي عن تلقيها معلومات من محامين تفيد بتعرضه لإغماء وإعياء شديدين يوم الجمعة الماضي، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات..

إسطنبول/الأناضول

أعربت حركة النهضة التونسية، الخميس، عن "بالغ القلق والانشغال إزاء ما ورد إليها من معطيات حول التدهور الحاد والخطير في الحالة الصحية" لرئيسها راشد الغنوشي.

وفي وقت سابق الخميس، أعربت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تدهور خطير" في حالته الصحية، وقالت إنه ممنوع من لقاء محاميه وأفراد عائلته.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن ما تحدثت عنه هيئة الدفاع أو حركة النهضة، غير أن وزارة العدل التونسية سبق أن أكدت "حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليًا".

وقالت حركة النهضة في بيانها إنها تتابع "ببالغ القلق والانشغال" ما ورد إليها عبر هيئة الدفاع من معطيات حول "التدهور الحاد والخطير" في الحالة الصحية لرئيسها راشد الغنوشي وتعرضه لحالات إغماء وإنهاك شديدين بسبب "ظروف الإقامة في السجن في ظلّ الحرارة الشديدة".

وأعربت الحركة عن "عميق الاستنكار لمنع هيئة الدفاع وأفراد عائلته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي"، معتبرة هذا الإجراء "انتهاكًا خطيرًا لحقوقه الأساسية".

وحملت "النهضة" السلطات المعنية "المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة" الغنوشي، داعية إلى "فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها، وتمكين هيئة الدفاع والعائلة ولجنة طبية مختصة من الاطلاع المباشر على وضعه الصحي".

كما دعت السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الغنوشي، مجددة مطالبتها بـ"الإفراج الفوري" عنه، وعن "كافة المعتقلين السياسيين".

والثلاثاء، قالت المحامية هيفاء الشابي إن الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، تعرض الجمعة للإغماء داخل محبسه في سجن "المرناقية"، غربي العاصمة تونس، بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته الشابي عبر منصة "فيسبوك"، عقب زيارتها والدها رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي (82 عامًا)، المحتجز في السجن ذاته.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم، السلطات التونسية إلى تعزيز التدابير اللازمة لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر التي تشهدها البلاد، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.

