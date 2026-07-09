مونديال 2026.. مغاربة واثقون من إقصاء فرنسا والتأهل لنصف النهائي

الرباط / الأناضول

حسن زلوان: نرجو أن يكون التحكيم منصفا وبالمستوى المطلوب

أمل زلوان: واثقون من قدرة المنتخب على الفوز والتأهل إلى مباراة نصف النهائي

صلاح الدين بلحفيان: المدرب محمد وهبي يمتلك تجربة كبيرة بالمنافسات الدولية

سلمى عبيد: المنتخب استطاع إدخال السعادة إلى قلوب المغاربة

زينب حمدي: الجمهور راض عن المنتخب، سواء تأهل إلى الدور المقبل أم لا

يبدي مشجعون مغاربة ثقتهم بمنتخبهم الوطني لكرة القدم في التأهل إلى نصف نهائي مونديال 2026، وبقدرته على إقصاء نظيره الفرنسي في المواجهة المرتقبة مساء الخميس.

وفي تصريحات منفصلة للأناضول، قال المشجعون إن المنتخب يملك جميع مقومات الفوز، خاصة في ظل المستوى الاحترافي والفني الذي أظهره اللاعبون وطاقم التدريب بقيادة محمد وهبي.

والسبت الماضي، تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في ثمن النهائي.

مستوى كبير

ويقول المشجع حسن زلوان إن المنتخب المغربي ظهر بمستوى كبير خلال هذا المونديال، على غرار مونديال قطر 2022.

ويدعو زلوان إلى أن يكون التحكيم منصفًا وبالمستوى المطلوب، "في ظل التحيز الذي ظهر في بعض المباريات"، في إشارة إلى اتهامات لحكم مباراة الأرجنتين ومصر بالتحيز لصالح الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي.

من جهتها، تعرب المشجعة أمل زلوان عن ثقتها "بقدرة المنتخب على الفوز والتأهل إلى نصف النهائي".

وتقول إن اللاعبين مثل إسماعيل صيباري وسفيان رحيمي قادرون على التهديف، مؤكدة قدرة ياسين بونو على حراسة المرمى رغم سرعة اللاعبين الفرنسيين.

الهجوم أفضل وسيلة للدفاع

ويرى صلاح الدين بلحفيان أن المدرب محمد وهبي "سيدخل بخطة هجومية"، وأنه "في حال تسجيل هدف أو أكثر، يمكن أن يعتمد خطة دفاعية".

ويعرب بلحفيان عن فخره بالعمل الذي يقوم به وهبي، معتبرا أنه يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الدولية.

بدوره، يشيد المشجع المصري عاصم خالد سعيد بمستوى المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أنه "يمتاز بمستوى فني وتكتيكي جيد".

ويضيف سعيد أن فرنسا "منتخب سريع، إلا أن المغرب سيفوز بالمباراة، ولديه حظوظ وافرة في الظفر بالكأس".

قادرون على التأهل

وأبدى الجمهور المغربي تفاؤله بالتأهل إلى نصف النهائي، رغم صعوبة المباراة أمام المنتخب الفرنسي.

وتقول المشجعة سلمى عبيدة إن منتخب بلادها "قادر على الفوز على فرنسا وبلوغ نصف نهائي البطولة الأكثر شعبية في العالم".

وتضيف أن المنتخب المغربي "استطاع إدخال السعادة إلى قلوب المغاربة".

بدورها، تقول زينب حمدي إن كرة القدم "يلعب فيها الحظ دورًا كبيرًا"، معربة عن تمنياتها بفوز المنتخب.

وتعتبر حمدي أن الجمهور المغربي "راضٍ عن أداء المنتخب، سواء تأهل إلى الدور المقبل أم لم يتأهل"، مشيرة إلى المستوى الذي ظهر به المنتخب خلال المنافسة والذي يؤهله للفوز على منتخب "الديوك".

وفي 17 يونيو/حزيران 2026 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صعود المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميًا في أحدث تصنيف، للمرة الأولى في تاريخه.

وتتصدر فرنسا الترتيب الدولي، تليها الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل.

وخلال مونديال 2022 في قطر، فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل في نصف النهائي.

استعدادات وترقب

وقبيل المباراة المصيرية أمام فرنسا، تشهد المقاهي ومناطق المشجعين في العديد من المدن استعدادات كبيرة.

وذكر مراسل الأناضول أن المنظمين ركبوا شاشات كبيرة في عدد من المدن مثل الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وأكادير وفاس ومراكش.

وبمناسبة المونديال 2026، أطلق المغرب "مناطق المشجعين" في عدة مدن بالمملكة، بهدف توفير فضاءات مناسبة للجمهور تجمع بين الشغف بالرياضة والترفيه والثقافة.