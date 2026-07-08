مونديال 2026.. انتقادات عالمية لتحكيم مباراة مصر والأرجنتين

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- نجم المنتخب الأرجنتيني السابق كلاوديو لوبيز: كان يجب مراجعة هدف فوز الأرجنتين عبر الفار

- الأسطورة الإيرلندي روي كين: إلغاء هدف مصر مثير للجدل والفرق الكبرى تستفيد غالبا من مثل هذه القرار

- أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق آلان شيرر: الهدف الملغي لمصر كان مخالفا تماما لقواعد التحكيم

- النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا: تقنية الفار لعبت دورا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الأرجنتيني

- أسطورة الشطرنج الروسي غاري كاسباروف: الفيفا تكيل بمكيالين لصالح النجوم والمنتخبات الكبيرة

أثارت قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير في مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم 2026 انتقادات واسعة من نجوم كرة القدم، عقب الفوز المثير للجدل للمنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 وإقصاء المنتخب المصري من الدور 16 للمونديال.

وكان مدرب المنتخب المصري حسام حسن أول المنتقدين للقرارات التحكيمية، معتبرا أن المباراة افتقدت للعدالة، فيما تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تم إلغاء أحد أهدافنا ولا نعرف السبب، كنا قريبين جداً من التقدم 3-1 واحتسب خطأ على حمدي فتحي، ربما أرادوا إبقاء بطل العالم في المنافسة؟ ربما أرادوا بقاء ميسي في دائرة المنافسة؟".

ولم تقتصر الانتقادات على الجهاز الفني للمنتخب المصري، إذ اعتبر عدد من نجوم كرة القدم العالميين أن قرارات تحكيمية، أبرزها إلغاء هدف لمصر وعدم مراجعة لقطات أخرى عبر تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، أثرت على مجريات اللقاء.

وقال النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني كلاوديو لوبيز، المحلل بقنوات شبكة "بي إن سبورت": "كان على الحكم مراجعة هدف فوز الأرجنتين، لأنه طالما عاد لتقنية الفيديو لإلغاء هدف مصر، كان من المفترض أن يراجع اللعبة التي جاء منها هدف الأرجنتين".



وأضاف: "صلاح تعرض للإعاقة، وكان يجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو للتحقق من اللقطة".

مثير للجدل

ووصف أسطورة الكرة الإيرلندية روي كين، قرار إلغاء هدف مصر بأنه "مثير للجدل"، معتبراً أن الفرق الكبرى غالباً ما تستفيد من مثل هذه القرارات.



وقال، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أوافق على هذا القرار إطلاقاً، إنها مباراة إقصائية في كأس العالم، وقد ألغى الحكم هدفاً بالغ الأهمية لسبب لا يبرره".



وأضاف: "كرة القدم باتت مهووسة بإيجاد مبررات لإلغاء الأهداف بدلاً من مكافأة اللعب الهجومي".

بدوره، انتقد الأسطورة السابق للمنتخب الإنجليزي آلان شيرر، قرار إلغاء هدف مصطفى زيكو، وكتب عبر منصة "إكس": "إما أن كلا الفعلين يُعتبران مخالفة، أو لا يُعتبر أي منهما مخالفة. قيل لنا إنهم لن يراجعوا قرارات الحكم. هذا هراء".

وأشار شيرر إلى أن الهدف الملغي لمصر لم يكن مخالفاً لقواعد التحكيم في البطولة، مضيفاً: "لا يمكن التساهل إلى هذا الحد وإلغاء هدف بعد مراجعة تقنية الفيديو لمجرد احتكاك بسيط بالقميص. هناك أيضاً خطوة طفيفة على القدم، لكن العديد من هذه المخالفات تم التغاضي عنها من قبل الحكام".

المنتخب المصري هو الأجدر

كما اعتبر النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، أن تقنية حكم الفيديو ساهمت في ترجيح كفة الأرجنتين، مؤكداً أن المنتخب المصري كان الأجدر بالتأهل إلى ربع النهائي.



وقال دروغبا في تصريحات تلفزيونية: "أحياناً نلوم المنتخبات الإفريقية على عدم الحفاظ على تقدمها، لكن كيف يحدث ذلك في ظل قرارات تحكيمية وتقنية فيديو تقف ضدها؟ القارة الإفريقية تستحق عدالة أكبر في مثل هذه المنافسات".

الكيل بمكيالين

وامتدت الانتقادات إلى خارج الوسط الكروي، إذ اتهم أسطورة الشطرنج الروسي غاري كاسباروف، الفيفا بـ"الكيل بمكيالين" لصالح النجوم والمنتخبات الكبيرة في كأس العالم، مشيراً إلى أن تقنية الفيديو تعاملت بصورة مختلفة مع حالتين متشابهتين في المباراة.

وكتب كاسباروف عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "هدف مصري مذهل يُلغى بسبب خطأ بعيد عن الكرة، ثم بعد دقائق تتكرر الحالة نفسها مع الأرجنتين، لكن الهدف يُحتسب! لا مراجعة من حكم الفيديو، ولا تدخل؟ مرة أخرى، يبدو فيفا وكأنه مزحة فاسدة، تكيل بمكيالين وتجامل النجوم".

شكوى للفيفا

وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي، مطالباً بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وطاقم التحكيم بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو.



وقال أبو ريدة: "الشكوى تستند إلى الأخطاء التحكيمية الفادحة والكيل بمكيالين، وأثرت في نتيجة المباراة وأسهمت في خروج المنتخب المصري من البطولة".

وطالب أبو ريدة بالتحقيق في عدم مراجعة عدد من اللقطات المثيرة للجدل، بما فيها هدف صحيح لمصر وركلة جزاء محتملة، مؤكداً ضرورة استبعاد طاقم التحكيم من بقية مباريات المونديال إذا ثبتت المخالفات.

وكان المنتخب المصري على بُعد 11 دقيقة من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تقدمه بهدفين مقابل صفر، لكن الأرجنتين قلبت النتيجة وسجلت ثلاثة أهداف متأخرة لتتأهل لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا.

وعقب المباراة، أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالأداء البطولي للفريق، وقال: "شكرًا لأبطال المنتخب الوطني على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم".

كما وجه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل "الشكر والتقدير إلى اللاعبين"، مؤكداً أن الفريق قدم بطولة استثنائية وأداءً بطوليًا نال احترام العالم وأسعد ملايين المشجعين في مصر والدول العربية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخباً.