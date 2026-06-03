يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق في 11 يونيو/حزيران الجاري.

مع العد التنازلي للمونديال.. نظرة على المجموعتين الأولى والثانية (تقرير) يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق في 11 يونيو/حزيران الجاري.

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تضم المجموعة الأولى كلا من المكسيك، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتشيكيا

المجموعة الثانية تضم كندا، وقطر وسويسرا والبوسنة والهرسك

تعد المكسيك الوحيدة التي تحظى بشرف استضافة أو المشاركة في استضافة كأس العالم ثلاث مرات

المكسيك تطارد حلم تخطي الدور ربع النهائي وكندا تسعى لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى

يشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة الـ12 في النهائيات وللمرة الحادية عشرة على التوالي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق في 11 يونيو/حزيران الجاري.

ويشارك في البطولة 48 منتخبا جرى تقسيمها إلى 12 مجموعة، تتنافس في 104 مباريات على مدار 39 يوما لتحقيق حلم الوصول إلى منصة التتويج.

وقبل انطلاق البطولة الأكبر والأشهر عالميا تستعرض الأناضول في هذه السلسلة من التقارير المنتخبات المشاركة وترتيبها عالميا وعدد مرات مشاركاتها في المونديال وأبرز نجومها، بواقع مجموعتين في كل تقرير.

** المجموعة الأولى

تضم المجموعة الأولى كلا من المكسيك، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتشيكيا.

** المكسيك



تأهلت المكسيك، التي تحتل المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي، إلى كأس العالم 18 مرة، وكان أفضل نتائجها الوصول إلى الدور ربع النهائي مرتين، في نسختي 1970 و1986 اللتين استضافتهما.

وتعد المكسيك الدولة الوحيدة التي تحظى بشرف استضافة أو المشاركة في استضافة كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1970 و1986 و2026.

وتأهلت المكسيك بصفتها إحدى الدولتين المضيفتين، ولم تشارك في التصفيات التمهيدية.

ولم يخسر منتخب المكسيك أي مباراة رسمية منذ العام 2024، لذلك سيتحمل الفريق بقيادة مدربه خافيير أغيري، عبئا ثقيلا من التوقعات، ساعيا لتجاوز ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وسيكون إديسون ألفاريز لاعب فنر بهتشه التركي، لاعبا محوريا في خط الوسط، حيث سيقود المكسيك نحو الهجوم مع المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز لاعب فولهام الإنجليزي البالغ من العمر 34 عاما باعتباره اللاعب الذي سيعتمد عليه الفريق أكثر من غيره.

**جنوب إفريقيا



يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز 60 في التصنيف العالمي، ويشارك للمرة الرابعة في النهائيات بعد نسختي 1998 و2002، ونسخة 2010 التي استضافها، وخرج في جميع النسخ من الدور الأول.

وفاجأ منتخب "بافانا بافانا" الجميع بتأهله للمونديال متفوقا على المنتخب النيجيري، ليعود إلى المشاركة بالبطولة للمرة الأولى منذ 16 عاما.

وتصدر منتخب جنوب إفريقيا مجموعته في التصفيات القارية رغم خصم ثلاث نقاط منه بعد إدانته بإشراك اللاعب الموقوف، تيبوهو موكوينا.

ويعتمد المنتخب على عدد من اللاعبين المخضرمين، بمن فيهم القائد وحارس المرمى رونين ويليامز، إلا أن اللاعب الذي يعول عليه المنتخب والجماهير هو لاعب خط الوسط والهداف تيبوهو موكوينا، لاعب فريق ماميلودي صنداونز.



** كوريا الجنوبية



يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز 25 في التصنيف العالمي، ويشارك للمرة 12 في النهائيات، وكانت أفضل نتائجه الحصول على المركز الرابع في نسخة 2002 التي استضافها بالمشاركة مع اليابان.

وستبقى نسخة 2002 محفورة في ذاكرة الكوريين حيث وصل منتخبهم إلى الدور نصف النهائي، ومنذ ذلك الحين، لم تتجاوز كوريا الجنوبية دور الـ16.

وتصدر المنتخب الكوري تصفيات آسيا عن المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة من أصل 30 نقطة ممكنة، محققا هذا الإنجاز في أوائل يونيو 2025، ما يعني أنه أتيحت له 12 شهرا للاستعداد للنهائيات تحت قيادة المدرب الوطني هونغ ميونغ بو.

وهذه هي المرة الحادية عشرة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الكوري الجنوبي لكأس العالم، ولا يتفوق على هذا الرقم سوى عدد قليل من المنتخبات المشاركة في نسخة 2026.

ومن المرجح أن يكون كانغ-إن لي، المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي قد حل محل المخضرم سون هيونغ-مين المحترف في فريق لوس أنجلوس الأمريكي كرأس حربة المنتخب.

** تشيكيا



يحتل المنتخب التشيكي المركز 41 في التصنيف العالمي، ويخوض مشاركته العاشرة في النهائيات، وكان أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثاني مرتين في نسختي إيطاليا 1934 وتشيلي 1962 تحت اسم تشيكوسلوفاكيا.

وتأهل منتخب التشيك بصعوبة بعد أن خاض تصفيات الملحق الأوروبي في أواخر مارس الماضي ليعود للمشاركة للمرة الأولى منذ العام 2006.

ويشكل باتريك شيك لاعب بايرن ليفر كوزن الألماني، مصدر التهديد الهجومي الرئيسي للتشيك، إلا أن توماس سوتشيك، المحترف في صفوف ويست هام يونايتد الإنجليزي، هو محرك الفريق وقائده على أرض الملعب.

** المجموعة الثانية



تضم المجموعة الثانية منتخبات كندا، وقطر وسويسرا والبوسنة والهرسك، وستكون المباراة الافتتاحية لهذه المجموعة بين كندا والبوسنة والهرسك يوم 12 يونيو.

** كندا

يحتل المنتخب الكندي المركز 30 في التصنيف العالمي، ويشارك للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي المكسيك بالعام 1986 وقطر 2022، وفي كلتا البطولتين، احتل المركز الأخير في مجموعته.

وضمنت كندا مقعدها في نهائيات كأس العالم 2026 تلقائيا دون خوض تصفيات بصفتها دولة مضيفة، وهي تسعى لتجاوز دور المجموعات في ظل امتلاكها حاليا نخبة من اللاعبين هم الأفضل في تاريخها.

ويعد ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، أبرز لاعبي المنتخب الكندي إذ يتمتع بسرعة فائقة ومهارات متعددة، وخبرة كبيرة في الدوري الأوروبي.

ويواجه ديفيز سباقا مع الزمن للتعافي قبل انطلاق البطولة، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

** سويسرا:

يحتل المنتخب السويسري المركز 19 في التصنيف العالمي، ويشارك للمرة الثالثة عشرة في البطولة، وكانت أفضل نتائجه التأهل لربع النهائي ثلاث مرات في الأعوام 1934 و1938 و1954.

وضمن المنتخب السويسري تأهله السادس على التوالي بتصدره المجموعة الثانية من تصفيات أوروبا، منهيا مشواره دون هزيمة بأربعة انتصارات وتعادلين.

ويعتبر غرانيت تشاكا، قائد المنتخب ولاعب سندرلاند الإنجليزي، بمثابة القلب النابض للفريق من الناحية التكتيكية.

** قطر:

يحتل المنتخب القطري المركز 55 في التصنيف العالمي، ويشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد النسخة الماضية 2022 التي استضافها، وودع خلالها البطولة من الدور الأول.

وتأهلت قطر لمونديال 2026 بعد تصدرها مجموعتها في تصفيات الاتحاد الآسيوي وحسمت تأهلها في 14 أكتوبر/تشرين الأول بفوزها على الإمارات بنتيجة 2-1.

ومن أبرز لاعبي المنتخب القطري أكرم عفيف الذي يدخل البطولة بصفته القطري الأكثر تتويجا بالألقاب، حائزا على جائزتي أفضل لاعب في آسيا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في قطر لموسم 2025/2026 للمرة السادسة.

وسجل عفيف 12 هدفا خلال تصفيات كأس العالم، ليصبح بذلك هداف التصفيات الآسيوية، والهداف التاريخي لمنتخب قطر، ويعد ركيزة أساسية في هجوم المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي.

** البوسنة والهرسك:

يحتل المنتخب البوسني المركز 65 في التصنيف العالمي، وتعد هذه هي المشاركة الثانية له في المونديال بعد نسخة 2014 في البرازيل التي لم يتجاوز خلالها دور المجموعات.

وتأهل منتخب البوسنة والهرسك بطريقة مثيرة إلى كأس العالم 2026 من خلال الملحق الأوروبي لكرة القدم، حيث حقق انتصارا تاريخيا بركلات الترجيح على ويلز في نصف النهائي وعلى إيطاليا حاملة اللقب أربع مرات في المباراة النهائية للملحق.

ويعتبر المهاجم إدين دجيكو، الذي بلغ الأربعين من عمره في مارس الماضي، هو محور الفريق ونجمه المؤثر، ويلعب في فريق شالكه الألماني.

ويسعى دجيكو الهداف التاريخي للبوسنة والهرسك لتعزيز رصيده البالغ 73 هدفا في 148 مباراة منهم ستة أهداف خلال تصفيات التأهل.