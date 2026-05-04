متعددة المهام.. مسيرات "بوهو" التركية بضيافة معرض "ساها 2026"

أنقرة/ علي أطار/ الأناضول

تعتزم شركة الصناعات الدفاعية التركية "داسال" عرض طائرتها المسيرة متعددة المهام "بوهو سي 75" (PUHU C75) ذات الإمكانيات المتطورة، في معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية في إسطنبول.

وينظم المعرض المزمع إقامته في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري، تكتل شركات "ساها إسطنبول"، وهو أكبر تجمع لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في تركيا.

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها 2026" على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

وفي إطار فعاليات المعرض ستُعرض أحدث المنتجات المطورة في قطاع الصناعات الدفاعية التركية.

** تصميم مرن

ونجحت شركة داسال التركية في تطوير طائرة الشحن المسيرة "بوهو سي 75" (PUHU C75) ودخلت ضمن عتاد قوات الأمن التركية، حيث أثبتت كفاءتها ضمن مجموعة من الاختبارات التشغيلية في ظروف ميدانية وبيئية صعبة.

ومن ميزات "بوهو سي 75" قدرتها على حمل أوزان تصل إلى 75 كيلوغراما، والطيران حتى 40 دقيقة والقدرة على تنفيذ عمليات على مسافة 10 كيلومترات.

وتتميز المسيرة بتصميم مرن وهيكل معياري يتيح استخدامها في المهام المدنية والعسكرية، إلى جانب بنية إلكترونية احتياطية تضمن استمرارية الطيران بشكل آمن.

كما جرى تصميم المسيرة للعمل في الارتفاعات العالية والظروف البيئية القاسية، بما يدعم تلبية الاحتياجات اللوجستية في الميدان.

وتتميز المسيرة بإمكانية التشغيل الذاتي الكامل، مع مقاومة لظروف الحرب الإلكترونية، ما يتيح تنفيذ المهام ليلًا ونهارًا، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تقليل المخاطر على الأفراد وتعزيز استمرارية العمليات.

ويمكنها أيضًا نقل حمولات متنوعة تشمل المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات البحث والإنقاذ والتجهيزات العسكرية، ما يعزز استخدامها في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، خاصة في المناطق التي تتعذر فيها الحركة البرية.

** نسخة مطورة

وتواصل شركة داسال العمل على تطوير أنظمة "بوهو" في إطار تلبية احتياجات المستخدمين المتعلقة بزيادة الحمولة ومدى التشغيل، متسلحة بالخبرات المكتسبة والتطورات التقنية.

وفي هذا الإطار، طورت الشركة أيضا المسيرة "بوهو سي 100" (PUHU C100)، التي تصل قدرتها على حمل الأوزان إلى 100 كيلوغرام، مع مدى أطول وسرعة أفقية أعلى، لتلبية الاحتياجات اللوجستية في البيئات العملياتية.

وتتمتع مسيرات الجيل الجديد "بوهو" بإمكانية التخطيط الذاتي للمهام، وتحديد المسار الأمثل، مع إمكانية إيصال الحمولة دون الهبوط عبر وحدة إسقاط آلية، أو الهبوط في قواعد مختلفة وإعادة الانتشار.

وتعتمد المسيرة على نظام شحن سريع وبرمجيات ذكية لإدارة البطارية، بما يضمن استمرارية التشغيل، إلى جانب أنظمة متقدمة للتحكم بالطيران والحمولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتبلغ الكتلة الإجمالية لطائرة "بوهو سي 100" نحو 360 كيلوغرامًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومترًا في الساعة، مع مدى يصل إلى 30 كيلومترًا في المهام أحادية الاتجاه، و15 كيلومترًا في المهام التي تتطلب العودة إلى نقطة الانطلاق.