من قادة ومسؤولين عرب وأوروبيين وآسيويين أعربوا خلالها عن مواساتهم في وفاة "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

قطر.. الأمير تميم يتلقى تعازي هاتفية في وفاة والده من قادة ومسؤولين عرب وأوروبيين وآسيويين أعربوا خلالها عن مواساتهم في وفاة "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، سلسلة تعازي هاتفية من قادة ومسؤولين عرب وأوروبيين وآسيويين، أعربوا خلالها عن مواساتهم في وفاة "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الأمير تميم تلقى اتصالا هاتفيا من الدوق غيوم، دوق لوكسمبورغ الأكبر، الذي قدم تعازيه في وفاة الشيخ حمد بن خليفة، فيما أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره لمشاعره ومواساته.

وتلقى الأمير تميم اتصالاً هاتفياً من الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة.

من جانبه، أعرب سمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره لجلالة ملك إسبانيا على مشاعره الصادقة ومواساته، متمنيا للعلاقات بين البلدين الصديقين دوام التقدم والنماء.

كما تلقى اتصالا من نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ حمد بن خليفة، بينما أعرب الأمير تميم عن شكره على مشاعره الأخوية.

وفي السياق ذاته، تلقى أمير قطر اتصالا من ملك بلجيكا فيليب، الذي أعرب عن صادق تعازيه ومواساته، فيما شكره الأمير تميم على مشاعر المواساة التي أبداها.

كذلك، تلقى الأمير تميم اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي قدم تعازيه وصادق مواساته في وفاة "الأمير الوالد"، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، فيما أعرب أمير قطر عن تقديره لتعازيه ومواساته.

ومن المغرب، تلقى الأمير تميم اتصالا من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا الله أن يسكنه فسيح جناته، بينما عبر أمير قطر عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه العاهل المغربي من مشاعر أخوية.

ومن قارة آسيا، تلقى الأمير تميم اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، قدم خلاله تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسأل الله أن يمن على الأمير والأسرة الحاكمة بالصبر والسلوان.

وأعرب تميم، عن شكره للرئيس الإندونيسي على مشاعره الطيبة، راجيا له دوام الصحة والسعادة، وللعلاقات بين البلدين الصديقين مزيدا من التعاون والازدهار.

كما تلقى الأمير تميم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة "الأمير الوالد"، بينما أعرب تميم عن بالغ شكره وتقديره لمودي على ما أبداه من مشاعر نبيلة، متمنيا للعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وفي إطار تلقي التعازي، استقبل الأمير تميم في مكتبه بقصر لوسيل شمال العاصمة الدوحة، نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر، الذي قدم له واجب العزاء في وفاة "الأمير الوالد".

والأحد، شيعت قطر جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير البلاد وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وفي اليوم نفسه، أعلن الديوان الأميري وفاة الأمير السابق عن عمر ناهز 74 عاما، وإعلان الحداد العام في البلاد لأربعة أيام اعتبارا من الأحد الماضي.

كما أعلن تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من الاثنين، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم الأحد المقبل، مع تنكيس الأعلام طوال فترة الحداد.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 1995، قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو/ حزيران 2013.

ومنذ الاثنين، تتلقى قطر وأميرها تميم عشرات التعازي من دول العالم، فيما أعلنت دول عدة الحداد وتنكيس الأعلام.