جامع ومستشفى ديفريغي التاريخيان يذهلان الزوار بزخارف حجرية ثلاثية الأبعاد تشكل ظلالًا بشرية في أوقات محددة من السنة

سيواس التركية.. حين تصلي الظلال على أبواب جامع ديفريغي التاريخي (تقرير) جامع ومستشفى ديفريغي التاريخيان يذهلان الزوار بزخارف حجرية ثلاثية الأبعاد تشكل ظلالًا بشرية في أوقات محددة من السنة

سيواس/ سرحاد ظفر، توناهان أكغون/ الأناضول

**المرشد المتطوع في جامع ديفريغي الكبير ودار الشفاء، مصطفى يلدريم، للأناضول:

- الكلمات تعجز عن وصف هذا الصرح الذي يُعرَّف بشعار "لا تمت قبل أن تراه"

- صُمم أحد أبوابه بارتفاع منخفض عمدا، إذ كُتبت فوقه عبارة "الملك لله"، ليضطر الحاكم إلى الانحناء عند دخوله

- تتشكل على أبواب الصرح التاريخي ظلال تشبه أشخاصا يؤدون الصلاة أو يقرأون القرآن في أوقات محددة من السنة

لا تقتصر روعة جامع ديفريغي الكبير ودار الشفاء التاريخيين في ولاية سيواس وسط تركيا على عمارتهما السلجوقية الفريدة، بل تمتد إلى ظاهرة بصرية استثنائية تجعل الحجارة تبدو وكأنها تنبض بالحياة، إذ ترتسم على أبوابهما ظلال تشبه أشخاصا يؤدون الصلاة أو يقرأون القرآن في أوقات محددة من السنة، نتيجة التفاعل الدقيق بين أشعة الشمس والزخارف الحجرية البارزة.

ويعد المجمع، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أحد أبرز روائع العمارة الإسلامية في الأناضول، حتى إن باحثين أوروبيين أطلقوا عليه لقب "حمراء الأناضول"، تشبيها له بقصر الحمراء في مدينة غرناطة الإسبانية، لما يتميز به من ثراء زخرفي وإبداع معماري.

وشُيّد الجامع عام 1228 بأمر من أحمد شاه، نجل حاكم إمارة منغوجك التركمانية سليمان شاه، فيما أنشأت الأميرة مليكة طوران ملك، ابنة بهرام شاه، دار الشفاء الملاصقة له في العام نفسه، ليشكلا معا مجمعًا معماريا فريدا يعد الوحيد من نوعه في عهد سلاجقة الأناضول الذي شيده رجل وامرأة بصورة متجاورة.

ويحظى الموقع بمكانة بارزة في السياحة الدينية والثقافية، كما يمثل أحد أهم الشواهد على ازدهار فن العمارة والنحت الحجري في القرن الثالث عشر.

ووصف الرحالة العثماني أوليا جلبي هذا الصرح في كتابه "سياحت نامه" بقوله: "تعجز الألسنة عن وصفه، وتعجز الأقلام عن الإحاطة بجماله".

وتتجلى إحدى أكثر الظواهر إثارة في أبواب المبنى، حيث تظهر، خلال أشهر محددة من السنة وفي ساعات معينة من النهار، ظلال بشرية يعتقد أنها نتجت عن التصميم الهندسي الدقيق للزخارف الحجرية.

ففي باب الجنة، يظهر خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، قرابة الساعة السابعة صباحا، ظل يشبه امرأة تؤدي الصلاة، بينما يتشكل على الباب الغربي (باب التاج) وقت صلاة العصر ظل لرجل يبدو في البداية وكأنه يقرأ القرآن، ثم يظهر في هيئة مصلٍّ.

كما يظهر على باب الشاه ما يعتقد أنه ملامح وجه أحمد شاه، باني الجامع، فيما يتشكل على باب دار الشفاء ظل يوصف بأنه لرجل غارق في التفكير.

ولهذا يحرص كثير من الزوار على تنسيق زياراتهم مع الأوقات التي تظهر فيها هذه الظلال، ولا سيما خلال فترة العصر.

ولا تقتصر فرادة الصرح على هذه الظاهرة، إذ تضم أبوابه آلاف الزخارف الحجرية ثلاثية الأبعاد، صُممت بحيث لا يتكرر أي نقش فيها، ما يجعلها من أروع نماذج فن النحت على الحجر في العالم الإسلامي.

**باب تتحدث فيه الحجارة

وقال المرشد المتطوع في جامع ديفريغي الكبير ودار الشفاء، مصطفى يلدريم، إن الكلمات تعجز عن وصف هذا الصرح الذي يُعرَّف بشعار "لا تمت قبل أن تراه".

وأوضح في حديث للأناضول أن المجمع يضم أربعة أبواب رئيسية، إلا أن باب الجنة يعد أكثرها ثراء من حيث الزخارف الحجرية، مضيفًا أن الباب يحمل عدة أسماء؛ فهو يعرف أيضا باسم "باب القلعة" لأنه يواجه القلعة، و"الباب الشمالي" لاتجاهه نحو الشمال، كما يسمى "باب القبلة" لأن الدخول إلى الجامع كان يتم منه.

وأشار إلى أن الخروج من الجامع كان يتم عبر الباب الغربي احتراما للقبلة، بحيث لا يدير المصلون ظهورهم إليها عند المغادرة.

ولفت إلى أن الباب يضم زخارف مستوحاة من عناصر ورد ذكرها في القرآن الكريم، مثل الورود والزنبق والنباتات المتسلقة وحدائق ترمز إلى الجنة، ولذلك أطلق عليه اسم "باب الجنة".

وأوضح أن الظل الذي يظهر صباحا على هذا الباب استُلهم، وفق الرواية المتداولة، من الحديث النبوي الشريف: "الجنة تحت أقدام الأمهات"، حيث يتشكل ظل امرأة تصلي، وتظهر تفاصيل دقيقة في ملامحها، حتى رموش العين وغطاء الرأس.

**لكل نقش حكاية

وأشار يلدريم إلى أن أوليا جلبي وصف الجامع بعد زيارته بأنه تحفة يعجز اللسان والقلم عن الإحاطة بجمالها، مضيفا: "نحن أيضا نقول لزوار ديفريغي: ‘لا تموتوا قبل رؤيته’ و‘بعد أن تراه نسأل الله أن يطيل عمرك، وألا تشبع من زيارته حتى تعود إليه مرة أخرى’".

وأوضح أن أبواب الجامع تضم آلاف الزخارف، وأن شرح باب الجنة وحده قد يستغرق ساعتين كاملتين.

وتابع: "إنه باب تتحدث فيه الحجارة، فلكل نقش فيه معنى ورمز. ومن أبرز هذه الرموز زهرة الورد وطائر البلبل، في إشارة إلى أن الجامع شُيّد تعبيرًا عن قصة الحب الرمزية بين البلبل والوردة، وهي من أشهر الصور الأدبية في التراث الصوفي، إذ تُستخدم للتعبير عن الحب الإلهي والجمال الروحي".

وأشار إلى أن المعماري الذي صمم هذا الصرح هو حرّم شاه، المنحدر من مدينة أهلات شرقي الأناضول، موضحا أن هذا العمل يعد الأثر الوحيد المعروف الذي تركه.

وأضاف أن الزوار يعبرون باستمرار عن انبهارهم بالمكان، مستذكرا زيارة جراح أعصاب قدم من ولاية أنطاليا، تأثر بالموقع إلى درجة أنه سجد باكيا داخل المجمع.

** سائح ياباني يكتشف الظلال

وأوضح يلدريم أن سائحا يابانيا كان أول من لاحظ ظاهرة الظلال البشرية عام 2005، إذ رصد على الباب الغربي ظل رجل بدا كأنه يقرأ القرآن ويؤدي الصلاة، قبل اكتشاف الظلال الأخرى التي تظهر على بقية الأبواب.



وأضاف أن باب الشاه صُمم بارتفاع منخفض عمدا، إذ كُتبت فوقه عبارة "الملك لله"، ليضطر الحاكم إلى الانحناء عند دخوله، في رسالة رمزية تؤكد أن الكبرياء لا يليق إلا بالله، وأن الإنسان لا ينحني إلا لخالقه.

**حمراء الأناضول

ويمتد جامع ديفريغي الكبير على مساحة تبلغ 1280 مترا مربعا، بينما تبلغ مساحة دار الشفاء المجاورة له 768 مترا مربعا.

وبفضل زخارفه الحجرية الفريدة، وشخصيته المعمارية المتميزة، يقارن الباحثون الأوروبيون هذا الصرح بقصر الحمراء في غرناطة، أحد أشهر معالم العمارة الإسلامية في العالم، وهو ما أكسبه لقب "حمراء الأناضول".

وتتميز البوابات الأربع للمجمع، وهي باب دار الشفاء، والباب الشمالي، والباب الغربي، وباب المقصورة السلطانية، بزخارف مختلفة تمامًا عن بعضها، بما يجعل كل باب تحفة فنية مستقلة تجسد ذروة الإبداع في فن النحت الحجري خلال العصر السلجوقي.