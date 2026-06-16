بعض المشجعين راهنوا في حديثهم للأناضول على الوصول إلى نصف النهائي بعد الأداء القوي أمام المنتخب البلجيكي..

"سنصل دور الـ16".. تعادل "الفراعنة" مع بلجيكا يرفع طموحات المصريين (تقرير) بعض المشجعين راهنوا في حديثهم للأناضول على الوصول إلى نصف النهائي بعد الأداء القوي أمام المنتخب البلجيكي..

القاهرة/ الأناضول

رفع التعادل الثمين الذي حققه المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي بهدف لمثله في أول مباراة له بكأس العالم 2026 سقف طموحات الجماهير المصرية، التي رأت في النتيجة مؤشرا على قدرة "الفراعنة" على تحقيق إنجاز تاريخي وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وحقق المنتخب المصري أول نقطة له في نهائيات كأس العالم منذ عام 1990، بعدما فرض التعادل على المنتخب البلجيكي في المباراة التي أقيمت على ملعب "سياتل ستاديوم" بالولايات المتحدة.

وعقب صافرة النهاية، عمت أجواء الفرح والاحتفال شوارع العاصمة القاهرة، فيما عبر مشجعون عن فرحتهم بالنتيجة وثقتهم بقدرة المنتخب على تجاوز دور المجموعات والمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة.

وتوقعت غالبية الجماهير التي التقتها الأناضول في إحدى الساحات بالقاهرة الجديدة تأهل "منتخب الفراعنة" إلى دور الـ16 على الأقل، فيما رفع آخرون سقف طموحاتهم إلى دور الثمانية أو نصف النهائي.

وأشاد محمد عاطف بأداء اللاعبين متوقعا بلوغ "الفراعنة" دور الثمانية، معتبرا أن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم يمتلك مقومات تؤهله أن يصبح لاعبا عالميا.

بدوره، رأى عمرو مكي أن المنتخب المصري كان قادرا على تسجيل أكثر من هدف، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون، ومتوقعا التأهل إلى دور الـ16.

أما موسى محمد مؤنس فأعرب عن سعادته بحصول المنتخب على أول نقطة له في المونديال، متوقعا عبور دور المجموعات والتأهل إلى الدور التالي.

كما أشاد المشجع عبد الله محمود بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، مثنيا بشكل خاص على أداء إمام عاشور، ومتوقعا ظهورا استثنائيا للمنتخب خلال البطولة.

ورفعت بعض الجماهير سقف توقعاتها إلى مستويات أبعد، إذ توقعت فتحية وصول المنتخب إلى الدور نصف النهائي، مرجعة ذلك إلى الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون أمام بلجيكا.

كما توقعت مريم طارق فوز المنتخب في مباراته القادمة مع نيوزيلندا بهدفين نظيفين والتأهل لدور الـ16، فيما أبدت مريم أمجد تفاؤلا بوصول "الفراعنة" إلى المباراة النهائية.

أما علي هيثم فذهب إلى أبعد من ذلك، معربا عن أمله في تتويج المنتخب المصري بلقب كأس العالم، في ظل الأداء الذي قدمه أمام بلجيكا.

** كنا نستحق الفوز

ورغم الفرحة بالتعادل، رأى بعض المشجعين أن المنتخب المصري كان يستحق الفوز بالمباراة.

وقال مصطفى عبد السلام إنه يشعر بالحزن "لأن المنتخب المصري كان يستحق الفوز بالمباراة وليس التعادل فقط".

وأضاف أن المنتخب كان الأفضل خلال المباراة، واستحق الحصول على ركلة جزاء لم تحتسب، متوقعا وصوله إلى دور نصف النهائي.

فيما قالت دانا غسان إنها أصبحت أكثر ثقة بقدرة المنتخب على التأهل إلى الدور التالي بعد المستوى الذي ظهر به أمام بلجيكا.

أما المشجع بيشوي (لم يذكر اسم العائلة) رأى أن الأداء الذي قدمه المنتخب "جعل الجماهير تطمح إلى تحقيق مكاسب أكبر"، قبل أن يشير إلى أن الحصول على نقطة يبقى أفضل من المشاركة في مونديال 2018 التي خرجت منها مصر دون أي نقطة.

** أداء رجولي

بدورها، قالت سلمى عشماوي إن المنتخب المصري أدى أداء جيدا للغاية طوال المباراة، متوقعة تأهله إلى دور الـ16.

وأشادت جنى مكاوي بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون دفاعا وهجوما، متوقعة فوز المنتخب في مبارياته المقبلة وبلوغه دور الثمانية.

من جانبه، وصف محمد أبو الوفا أداء المنتخب بـ"الرجولي والمشرف" أمام أحد أقوى منتخبات العالم، معتبرا أن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون تمثل مكسبا مهما للكرة المصرية.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات أمام نيوزيلندا، وسط آمال جماهيرية بمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بالمونديال.

ويشارك "منتخب الفراعنة" لكرة القدم في كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ نسخة روسيا 2018، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم خلال الفترة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

