"ساها 2026".. تركيا تستعرض أنظمة طاقة محلية لدعم المنصات الجوية (تقرير) ـ معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو الجاري

أنقرة / فردوس بولوت قرطل / الأناضول

في خطوة تعكس تقدم صناعاتها الدفاعية، تعتزم تركيا عرض أنظمة محلية خاصة بوحدات الطاقة لدعم المنصات الجوية، وهو ما يبرز التطور الحاصل في تحديث المحركات والتقنيات المرتبطة بها.

يأتي ذلك في إطار معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري، حيث تقدم أحدث الأنظمة التركية المطورة في هذا المجال.

الأناضول أعدت ملفا بالخصوص عنوانه: "قلب التقانة ينبض في ساها"، سلطت فيه الضوء على التطورات المرتبطة بأنظمة وحدات الطاقة الخاصة بالمنصات الجوية، بما يشمل المحركات الرئيسية ووحدات الطاقة المساعدة.

وللمرة الأولى، تشارك الشركة التركية لصناعة المحركات "تي آر موتور" في المعرض بجناح خاص، حيث تقدم أنظمة محلية لوحدات الطاقة المخصصة لدعم المنصات الجوية، صُممت لتكون قابلة للدمج في مشاريع متعددة، أبرزها المقاتلة الشبحية التركية "قآن"، وفقا لمراسل الأناضول.

كما تعرض الشركة مجموعة من البنى التحتية الخاصة بالاختبارات التي تعمل على تطويرها، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، تستعرض الشركة تقنيات وحدات الطاقة المساعدة "إيه بي يو"، ومراحل تطوير المنتجات، والبنية التحتية للاختبارات، إلى جانب نماذج بالحجم الحقيقي لهذه الأنظمة المحلية، مع إبراز قدراتها الهندسية من مرحلة التصميم حتى الاختبار.

** عروض تقنية وتوقيع اتفاقيات

وخلال المعرض، تنظم شركة "تي آر موتور" فعالية تعريفية بأنظمة وحدات الطاقة المخصصة لدعم المنصات الجوية، إلى جانب تنظيم حفل توقيع اتفاقيات، حسب إفادة المراسل.

كما تعتزم استعراض القدرات المطورة لأنظمة وحدات الطاقة، ووحدات الطاقة المساعدة، وأنظمة التشغيل المعتمدة على التوربينات الهوائية، المصممة لتلبية متطلبات الأداء العالي وإمكانية استخدامها بمختلف المنصات الجوية.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن تشهد فعاليات المعرض توقيع اتفاقيات ضمن مشروع تطوير محرك توربوفان "تي إف 35000"، الخاص بالمقاتلة التركية "قآن"، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة التعاون في مجال تقنيات المحركات.

** اختبارات وتطوير للبنية التحتية

وقال المدير العام لـ"تي آر موتور" عثمان صائم دينج، إن الشركة تركز على دمج الأنظمة الخاصة بوحدات الطاقة لدعم مختلف أصناف المنصات الجوية، وعلى رأسها المقاتلة المحلية "قآن".

وأضاف للأناضول: "تتقدم عمليات الاختبار وفق الخطة، ونواصل أنشطة التطوير في إطار هندسي منظم، كما نعمل على إدخال بنى تحتية اختبارية حيوية إلى البلاد".

وأشار، في ختام حديثه، إلى أن معرض "ساها 2026" يمثل منصة مهمة تجمع مختلف مكونات منظومة الصناعات الدفاعية والطيران، وتوفر بيئة داعمة لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع.