ريادة تكنولوجية.. تركيا قبلة لمستثمرين من كوريا الجنوبية

إسطنبول / محمد سلجوق كوجلو / الأناضول

** باريش أوزيستك الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا التركية "بوغاز إيجي فنتشرز" للأناضول:

ـ منظومة ريادة الأعمال التركية تتمتع بعناصر قوة واضحة في المنافسة التكنولوجية العالمية

ـ نظرة المستثمرين الكوريين الجنوبيين تجاه تركيا "إيجابية للغاية" ويبحثون فيها عن مجالات وخبرات لا تتوفر بالدرجة نفسها لديهم

ـ كوريا الجنوبية تنظر إلى تركيا باعتبارها بوابة إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

بعد النجاحات التي حققتها شركات تركية ناشئة في مجالي الألعاب الرقمية والذكاء الاصطناعي، يشهد قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال في البلاد اهتماما متزايدا من المستثمرين في كوريا الجنوبية.

يتزامن ذلك مع توجه تركيا إلى تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، إذ لا يقتصر هذا الحراك على تدفق الاستثمارات فحسب، بل يعزز أيضا موقعها مركزا إقليميا واعدا للتكنولوجيا.

واكتسب الاستثمار بين أنقرة وسيول زخما جديدا، مدفوعا بقدرة الشركات التركية الناشئة على تحقيق مستويات عالية من الربحية رغم محدودية الموارد، وهي ميزة باتت تمنحها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.



وفي هذا السياق، تلعب شركة التكنولوجيا التركية "بوغاز إيجي فنتشرز" (Boğaziçi Ventures)، دورا نشطا في السوق الكورية الجنوبية، من خلال العمل على نقل الشركات التركية الناشئة إلى أبرز الفعاليات التكنولوجية في آسيا.

والشركة هي مجموعة الاستثمار الوحيدة التي مثلت تركيا في معرض "كوريا لتكنولوجيا المعلومات" (Korea IT Show)، الذي عقد في سيول بين 22 ـ 24 أبريل/ نيسان الماضي.

ويبرز هذا الاهتمام خصوصا في حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيقات وقطاع الألعاب الرقمية، وهي مجالات تُعد من أبرز محاور نمو صادرات التكنولوجيا التركية مستقبلًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باريش أوزيستك، في تصريح للأناضول، إن منظومة ريادة الأعمال التركية تتمتع بعناصر قوة واضحة في المنافسة التكنولوجية العالمية.

وأوضح أن عدد الشركات التركية التي تصل إلى شرائح واسعة من العملاء في أوروبا والولايات المتحدة يتزايد باستمرار، خصوصا في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين، وحلول البرمجيات للشركات، والألعاب الرقمية.

وأضاف: "ما زلنا نواجه صعوبة في التوسع داخل آسيا وتحقيق نمو واسع هناك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشاركة في معرض كوريا لتكنولوجيا المعلومات تمثل نموذجا إيجابيا في هذا الاتجاه.

ولفت أوزيستك إلى أن "بوغاز إيجي فنتشرز" شاركت في المعرض بجناح خاص، ورافقتها ثلاث شركات ناشئة تركية ضمن فعاليات الحدث.

وأشار إلى أن آسيا تستحوذ على أكثر من 50 بالمئة من السوق الرقمية العالمية في العديد من القطاعات.



وأوضح أن تركيا تملك شركات قادرة على تحويل التكنولوجيا إلى منتجات تجارية تتناسب مع مستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة.

وأكد أن نظرة المستثمرين الكوريين الجنوبيين تجاه تركيا "إيجابية للغاية"، مضيفًا أن الفعاليات التي نُظمت خلال الأشهر الستة الأخيرة بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية، شهدت اهتماما ملحوظًا من المستثمرين.

وذكر أن العلاقات التاريخية والتقارب الثقافي بين تركيا وكوريا الجنوبية يسهمان أيضا في تعزيز هذا الاهتمام.

وأضاف: "تنظر كوريا الجنوبية إلى تركيا باعتبارها بوابة إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا تقييم دقيق. فنحن نملك أكثر منظومة قريبة من كوريا الجنوبية في المنطقة من حيث الانضباط والكفاءة وثقافة العمل".

وبيّن أن الشركات الكورية الجنوبية ترى في نظيراتها التركية فرصة للتوسع في المنطقة، خصوصًا مع النجاحات التي تحققها أنقرة في قطاعات مثل الألعاب الرقمية والتكنولوجيا المالية والصناعات الدفاعية.

كما لفت إلى أن بيئة الأعمال في آسيا تختلف من حيث الثقافة وآليات العمل، مضيفًا: "علينا أن نتعلم بناء العلاقات والعمل في بيئة تقوم على التخطيط وتحليل كل التفاصيل".

** مهارات تفتقدها كوريا الجنوبية

وأشار أوزيستك إلى أن المستثمرين يبحثون في تركيا عن مجالات وخبرات لا تتوفر بالدرجة نفسها في السوق الكورية الجنوبية.

وأوضح أن تركيا حققت نجاحًا كبيرًا في "ألعاب الكاجوال"، وهو مجال لا تتمتع فيه كوريا الجنوبية بالقوة نفسها.

وألعاب الكاجوال، هي نوع من ألعاب الفيديو المصممة لتكون بسيطة وسهلة التعلم وسريعة اللعب، ولا تحتاج إلى مهارات معقدة أو وقت طويل للتفرغ لها.

وزاد أن هذا الاهتمام يمتد أيضا إلى قطاعات الصناعات الدفاعية والتقنيات الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "يمكن القول إنهم يسعون عبر تركيا إلى اكتساب المهارات التي لا يمتلكونها في كوريا الجنوبية".

وأكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيقات تشهد نموا سريعا وتحقق نتائج ملموسة، موضحًا أن الشركات التي تمكنت من تنفيذ التحول نحو الذكاء الاصطناعي بسرعة كانت الأسرع نموا ضمن محفظة استثماراتهم.

وأفاد بأن الشركات التركية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة باتت تتصدر عالميًا، مستشهدًا بشركتي "كودواي" (Codeway) و"هب إكس" (HubX)، اللتين وصفهما بأنهما من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، بل وتتنافسان فيما بينهما على الصدارة.

وأوضح أوزيستك أن محدودية التمويل داخل المنظومة التقنية التركية أوجدت نوعًا من "الاختناق الإيجابي"، إذ دفعت الشركات الناشئة إلى التركيز على تحقيق الربحية بسرعة والعمل بكفاءة عالية.

وأكمل: "الشركات التي تعمل بموارد محدودة تتمكن من إيجاد طرق للنمو عبر عمليات مربحة وسريعة، كما تستطيع تسويق منتجاتها والتوسع بها بشكل فعال، وهذا منحنا ميزة تجذب المستثمرين العالميين".

واستطرد أن "بوغاز إيجي فنتشرز" تستثمر عبر صندوق "بي في غروث 2" للاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في شركات تركية وكورية جنوبية.

وذكر أن أول استثمارات الصندوق كان في شركة "لوسيدا" (Lucida) المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.