مع اقتراب انطلاق مونديال 2026 لكرة القدم، يبدي المغاربة تفاؤلهم بحظوظ منتخب بلادهم للوصول إلى أدوار متقدمة

بعد ملحمة قطر.. المغاربة متفائلون بإنجاز مونديالي جديد لـ"أسود الأطلس" (تقرير) مع اقتراب انطلاق مونديال 2026 لكرة القدم، يبدي المغاربة تفاؤلهم بحظوظ منتخب بلادهم للوصول إلى أدوار متقدمة

الرباط/ الأناضول

منتخب المغرب المصنف السابع عالميا يشارك في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي

زيد قباج: منتخبنا سيكون قادرا على تجاوز مستوى مونديال 2022 بقطر

فاطمة الزهراء بوافول: منتخب المغرب قادر على بلوغ مستويات متقدمة بهذه البطولة، خاصة مع تشكيلته القوية والجديدة

فريد الهلالي: المباراة الأصعب ستكون أمام البرازيل، لأن فريق "السامبا" يضم تشكيلة قوية جدا

زكرياء اشغال: المنتخب أصبح ضمن الفرق القوية عالميا، وفرض نفسه كفريق محترم على الساحة الدولية

مع اقتراب انطلاق مونديال 2026 لكرة القدم، يبدي المغاربة تفاؤلهم بحظوظ منتخب بلادهم للوصول إلى أدوار متقدمة خلال النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وفي أحاديث منفصلة مع الأناضول، تحدث مواطنون مغاربة عن صعوبة المواجهات التي سيخوضها فريق بلادهم في المجموعة الثالثة مع البرازيل واسكتلندا وهايتي، إلا أنهم أبدوا تفاؤلا كبيرا بقدرة منتخب بلادهم على تخطي الصعاب وفرض نفسه كرقم صعب خلال المنافسات المرتقبة.

ويستهل منتخب "أسود الأطلس" مشواره في البطولة يوم الأحد 14 يونيو الجاري بمواجهة البرازيل، الحائزة على اللقب لخمس مرات.

** تألق مرتقب

المغربي زيد قباج، توقع تألق منتخب بلاده في كأس العالم 2026، خاصة بعد "البصمة القوية بمونديال قطر 2022".

وقال قباج إن الفريق "سيكون قادرا على تجاوز مستوى مونديال 2022 بقطر، بقيادة المدرب الجديد محمد وهبي، واللاعبين الجدد الذين انضموا إلى المنتخب".

وحقق المغرب أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بحلوله رابعا في نسخة قطر 2022.

وتابع قباج: "أوضحت المباريات الاستعدادية قوة مجموعة من اللاعبين الشباب في الفريق، مثل نائل العيناوي (يلعب لفريق روما الإيطالي) وأيوب بوعدي (ليل الفرنسي)، فضلا عن لاعبين آخرين يشكلون معا منتخبا قويا يجعل الجمهور المغربي يتفاءل بهذه المشاركة".

وأضاف: "المنتخب سيصطدم بمنتخبات تفوقه من ناحية التجربة والخبرة وقيمة اللاعبين، لكن المغاربة يطمحون إلى تألق بلادهم على غرار ما حققه المنتخب خلال السنوات الماضية".

وحقق "أسود الأطلس" مؤخرا كأس أمم إفريقيا 2025 التي استضافتها المغرب في ديسمبر/ كانو الأول الماضي، وكأس العالم 2025 تحت سن 20 عاما في تشيلي.

والمدرب الحالي للفريق الأول هو محمد وهبي الذي قاد منتخب المغرب تحت سن 20 عاما للفوز بكأس العالم 2025.

** تشكيلة جديدة وقوية

فاطمة الزهراء بوافول، قالت إن منتخب المغرب "قادر على بلوغ مستويات متقدمة بهذه البطولة، خاصة مع تشكيلته القوية والجديدة التي تعكس أن كأس العالم 2026 مغربي".

وأكدت على مؤازرة الجمهور المغربي للمنتخب ودعمه في كل الحالات.

أما بالنسبة لمباراة المغرب ضد البرازيل، فقالت بوافول إن فريق "أسود الأطلس" سبق له مقارعة منتخبات قوية في مونديال قطر مثل إسبانيا والبرتغال، مشيرة إلى أن الإعلام البرازيلي يحترم المغرب، ما سيجعل المباراة "قوية للغاية".

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعلن وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026 والمكونة من 26 لاعبا، بينهم 8 لاعبين فقط ممن شاركوا في كأس العالم 2022.

وتضم التشكيلة أسماء كبيرة في الكرة المغربية على رأسهم: ياسين بونو (الهلال السعودي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الانجليزي) وإبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني).

** التركيز مطلوب

عادل كتبي، تحدث عن صعوبة تحقيق الفوز على البرازيل، لكنه أبدى تفاؤلا بشأن "احتمال كبير" للفوز على اسكتلندا، مشددا على ضرورة "عدم الاستهانة بها أو اعتبارها منتخبا ضعيفا".

ودعا كتبي مدرب الفريق إلى "اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للفوز في أولى المباريات".

من جانبخ، أقر مهدي قباج، بصعوبة المواجهات المرتقبة خلال الدور الأول من كأس العالم.

وأشار إلى أن قيادة المدرب الجديد للمنتخب حديثا "تشكل تحديا كبيرا له" خاصة مع التغييرات الكبيرة في التشكيلة قبل المونديال، على عكس المدرب السابق وليد الركراكي، الذي كان "يعرف جيدا المنظومة وطريقة اللعب".

واستدرك قائلا:" المنتخب قادر على تجاوز دور المجموعات، فمواجهة البرازيل ستكون صعبة، لكن يمكن تحقيق نتائج جيدة أمام هايتي واسكتلندا".

وأضاف: "في الدور الثاني ستكون المهمة أكثر صعوبة إذا واجهنا منتخبات مثل إسبانيا أو البرتغال، وسيكون من الصعب على المنتخب المغربي الذهاب بعيداً في البطولة".

بدوره، اعتبر فريد الهلالي أن المباراة الأصعب ستكون أمام البرازيل، لأن فريق "السامبا" يضم "تشكيلة قوية جدا".

ودعا الهلالي إلى "عدم الاستهانة بمنتخب هايتي الذي فاز في آخر مباراة إعدادية بأربعة أهداف بدون مقابل ضد نيوزلندا".

وقال إن منتخب هايتي "متجانس وقادر على صنع المفاجأة".

وبالنسبة لاسكتلندا، يرى الهلالي أنه "منتخب قوي، وأسلوب لعبه قريب من الأسلوب الإنجليزي، ويعتمد على القوة البدنية والكرات الطويلة في كثير من الأحيان".

وأوضح أن جميع مباريات المجموعة ستكون صعبة، وهو ما يتطلب من المنتخب التركيز في جميع المواجهات.

كما يرى عبد الجبار الادريسي، أن مواجهة البرازيل ستكون "قوية جدا" للمغرب، مضيفا أن منتخب بلاده يمتلك حاليا "تنظيما تكتيكيا جيدا يؤهله للفوز".

وقال إن ما يؤكد ذلك هو "الانضباط التكتيكي والعمل الجماعي الذي أظهره المنتخب خلال السنوات الأخيرة".

** تفاؤل مستمر

زكرياء اشغال، قال إن منتخب المغرب أصبح ضمن الفرق القوية عالميا، وفرض نفسه كمنتخب محترم على الساحة الدولية.

وأضاف: "من المهم أن تتواصل ريادة الكرة المغربية ومسارها المتصاعد، وتكرار إنجاز الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم كما حدث في مونديال قطر".

وتابع: "نتمنى أن ينجح المدرب في مواصلة العمل الذي بدأه الطاقم السابق، والذي قام بمجهودات كبيرة وأدخل مجموعة من التغييرات المهمة على المنتخب".

وأعرب عن تمنياته بوصول منتخب المغرب إلى "أبعد نقطة ممكنة في البطولة، وربما إلى النهائي".

وفي 3 يونيو الحالي، ارتقى المنتخب المغربي إلى المركز السابع عالميا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأول مرة في تاريخه.

وحقق المنتخب المغربي 1756.94 نقطة، ليواصل تصدره للمنتخبات الإفريقية، متفوقا على منتخب السنغال الذي يحتل المركز 14 عالميا، ونيجيريا بالمركز 25، والجزائر التي احتلت المرتبة 28 ، ثم مصر في المرتبة 29.