"باركان" التركية.. قدرات عسكرية فريدة لمركبة برية غير مأهولة (تقرير)

أنقرة / فردوس بولوت كارتال / الأناضول

وفي هذا الإطار، ظهرت عائلة المركبات البرية غير المأهولة "باركان" التي تطورها شركة "هافلسان" التركية ضمن فعاليات مناورات "أفس 2026" العسكرية، في استعراض جديد لقدرات الصناعات الدفاعية التركية في مجال الأنظمة الذكية.

وانطلقت مناورات "أفس 2026" في ولاية إزمير بمشاركة 52 دولة في 16 أبريل/نيسان وتستمر حتى 21 مايو/ أيار وتنظم مرة كل عامين.

المركبة "باركان 2" المستخدمة فعليا من قبل قوات الأمن التركية استعرضت قدراتها ضمن سيناريوهات ميدانية معقدة خلال المناورات، في حين تشارك "باركان 3" النسخة الأحدث من عائلة باركان لأول مرة في مناورة واسعة النطاق أمام الوفود العسكرية.

وكانت "باركان 3" عرضت للجمهور لأول مرة في معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية الذي نظم في إسطنبول خلال الفترة من 5-9 مايو الجاري.

** قدرات متقدمة وأنظمة ذاتية

وتتميز "باركان 3" بمجموعة من التحسينات التقنية، من بينها دمج أكثر تطورًا لأنظمة الاستشعار، وزيادة القدرة على حمل المعدات والحمولات، إضافة إلى تصميم يسمح بتكييف المركبة مع مهام مختلفة في ميدان العمليات.

ويعكس تطوير هذه المنظومة توجه تركيا نحو تعزيز الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة باعتبارها "قوة مضاعفة" في الحروب الحديثة، إلى جانب رفع نسبة المكونات المحلية في الصناعات الدفاعية.

وفي هذا السياق، جرى خلال معرض "ساها 2026" تعديل عقود تتعلق بتوريد أعداد إضافية من مركبات "باركان 3"، فيما تستعد هافلسان لمواصلة تسليم المركبات الجديدة إلى قوات الأمن التركية خلال المرحلة المقبلة.

ويُتوقع استكمال اختبارات الفحص والقبول الخاصة بمركبات "باركان 3" خلال العام الجاري.

** رؤية "الوحدة الرقمية"

وتندرج عائلة "باركان" ضمن رؤية "الوحدة الرقمية" التي تطورها هافلسان، القائمة على دمج المنصات غير المأهولة وأنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة عملياتية موحدة.

وتتيح هذه المركبات تنفيذ مهام الدخول الأول إلى المناطق عالية الخطورة دون تعريض الجنود للخطر، كما يمكنها العمل مع الطائرات المسيرة والمنصات غير المأهولة الأخرى لتوفير صورة عملياتية مشتركة في أرض المعركة.

وبحسب طبيعة المهمة، يمكن تجهيز المركبة بمحطة أسلحة، أو ذراع روبوتية، أو أجهزة استشعار للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إضافة إلى أنظمة لوجستية للنقل والإمداد.

كما تعتمد المنظومة على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة تسمح لها بالتنقل وتخطيط المسارات وتفادي العوائق حتى في البيئات التي لا تتوفر فيها إشارات نظام التموضع العالمي GPS.

** تحسينات واسعة في الجيل الجديد

وتصنف "باركان 3" ضمن فئة المركبات البرية غير المأهولة المتوسطة من المستوى الثاني، وقد خضعت لسلسلة واسعة من التحديثات مقارنة بالإصدارات السابقة.

وشملت التعديلات إعادة تصميم الهيكل الجانبي لتحسين الأداء في التضاريس الصعبة ورفع القدرة على المناورة، إلى جانب زيادة حجم المركبة لتعزيز الاستقرار وقدرة حمل الأوزان.

كما جرى تحديث نظام الحركة، بما في ذلك الجنزير ونظام التعليق والعجلات، مع تطوير منظومة نقل الطاقة لتحقيق سرعة وعزم أكبر.

وأُعيد تصميم البطاريات والبنية الهندسية للنظام بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تحسين قدرات اجتياز المياه والعوائق الحادة.

وتضم المركبة كاميرات للقيادة والإدراك البيئي، ومستشعرات رادارية مخصصة لدعم قدرات القيادة الذاتية، إلى جانب تطويرات جديدة في خوارزميات التحكم الذاتي رفعت مستوى الاستقلالية العملياتية للمركبة.

كما شهدت المنظومة تحسينات في تفادي العوائق، والتخطيط الديناميكي للمسارات، وتتبع الأهداف أو المركبات القائدة، مع تعزيز القدرة على تنفيذ المهام دون الاعتماد على نظام التموضع العالمي GPS، وتطوير أنظمة العودة الآمنة في حال فقدان الاتصال.

ويعكس الحضور المتزايد لعائلة "باركان" في المناورات العسكرية التركية وصول الصناعات الدفاعية التركية إلى مرحلة أكثر نضجا في تكنولوجيا المركبات البرية المسيرة، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز حضورها ضمن سباق التكنولوجيا العسكرية الحديثة.